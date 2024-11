Zielinski: "Per l'Inter ho detto no alla Juventus e altri top club. Inzaghi? Con lui la preparazione più dura mai fatta"

Lunga intervista concessa in Pòlonia al canale Kanał Sportowy da parte del centrocampista della nazionale polacca eFra i tanti temi trattati anche la scelta fatta un anno fa di vesitre la maglia nerazzurra, a fronte di tantissime proposte arrivate per lui per lasciare Napoli a parametro zero, e l'ambientamento alla corte di Simone Inzaghie che, a sorpresa, non è stato semplice."Su di me c'erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus... Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Ma mi piace l'Italia. Quando sono arrivato ​​al Napoli, mi sono trovato bene, sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra, per esempio. Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia".

"Oggi sono all'Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto"."Sono arrivato in un grande club, dove non ti fanno mancare nulla. A Milano un giocatore ha tutto ciò che serve, deve solo pensare a giocare"."I primi 3-4 giorni di test sono stati duri, il periodo di preparazione è stato probabilmente il più difficile da quando sono arrivato in Italia"