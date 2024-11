Zirkzee, non c'è solo la Juventus: il Manchester United vuole Osimhen, incastro con il Napoli

Ildiha finalmente trovato la sua prima vittoria. Dopo l'esordio chiuso con un brutto 1-1 contro l'Ipswich Town in Premier League è arrivata la vittoria per 3-2 in Europa League contro il Bodo/Glimt in cui la doppietta dell'ex-Atalanta Hojlund ha ribaltato nella ripresa il 2-1 di fine primo tempo con gli ospiti in vantaggio. Una gara che ha sancito, ancora una volta, comesia sempre più lontano dai piani del neo allenatore dei Red Devils.L'ex Bologna ha inizato malamente la stagione con un solo gol e 2 assist all'attivo in 18 gare. Dopo la stagione esaltante sotto la guida di Thiago Motta e un investimento da oltre 50 milioni fatto dal Manchester United tutti si aspettavano inevitabilmente di più. Conin panchina l'olandese stentava, ma riusciva comunque ad ottenere un minutaggio sostenuto che fosse da titolare o dalla panchina. Il neo-manager, invece, per ora ha scelto di non intraprendere lo stesso percorso e, al contrario, in due partite gli ha concesso soltanto 16 minuti,nonostante un risultato in bilico o da ribaltare.

sempre di più è inevitabile come sia il giocatore che i Red Devils stiano provando a risolvere un problema che con il passare dei giorni si fa sempre più evidente.diverse possibilità e una di queste porta al ritorno in Serie A dove ladel suo ex-allenatore Thiago Motta, ha aperto ad un'operazione che però dovrà essere per forza in prestito dato un budget che, senza eventuali cessioni, è praticamente nullo.puro da inserire in rosa e possibilmente che sia anche di alto livello e. Amorim vorrebbe portare in Premier il suo pupillo, ma lo Sporting sta sparando altissimo per lui e allora nelle ultime ore si sta facendo strada una nuova possibilità che coinvolgerà anche Zirkzee.

- Secondo quanto riportato da Il Mattino lche oggi è in prestito dal Napoli al Galatasaray fino a fine stagione. Il nigeriano nel momento in cui ha accettato di trasferirsi in Turchia, a mercato italiano già chiuso, ha anche firmato un nuovo contratto con unaE Zirkzee? La cifra della clausola è comunque molto alta anche per un club come il Manchester United che nel mercato di gennaio non vuole fare altre follie economiche. E allora l'idea che è stata proposta a tutte le parti è quella diVa sottolineato però che formalmente, per estromettere il Galatasaray da questa trattativa (il club turco riceverà comunque un indennizzo per l'interruzione anticipata del prestito), le due operazioni dovrebbero essere slegate a livello economico., ma liberarsi del possibile ritorno di Osimhen (e del suo ingaggio da 12 milioni annui) è un'idea che la società di De Laurentiis sta prendendo seriamente in considerazione.