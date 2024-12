Zoff contro il Var: "Così il calcio non sembra più un gioco di contatto. Ho spento la tv dopo scelte strane"

AFP/Getty Images

all'attacco del: "Così si perde il senso del calcio, a volte sono costretto a spegnere la TV".E' una critica durissima quella dell'ex portiere e allenatore di Lazio, Juventus e Nazionale, che si scaglia contro l'utilizzo eccessivo della tecnologia nelle decisioni degli arbitri: "Non riconosco più questo sport come un gioco di contatto".Zoff è stato intervistato da 1 Station Radio e ha detto la sua sull'utilizzo del VAR sempre al centro delle polemiche, anche per tanti rigori concessi con leggerezza.- Zoff parte all'attacco: "Non voglio entrare troppo nel merito delle decisioni arbitrali. Purtroppo,, e non parlo solo della Lazio. Il VAR è utile per fuorigioco o episodi eclatanti, ma. A volte sono costretto a spegnere la tv perché".

- Zoff non si ferma e prosegue nella sua critica: "Il calcio non è più uno sport di contatto? Se usi il VAR per ogni stupidaggine, allora sì, il contatto sparisce. Serve equilibrio. Dare rigori o cartellini con leggerezza rovina le partite. Il calcio deve restare un gioco, non diventare un processo continuo. E' come punire un piccolo reato con una pena sproporzionata. Il rigore è pesante, bisogna usarlo con criterio. Mi dispiace sembrare antipatico quando parlo di questo tema, ma".