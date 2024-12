Football Video Support, la Fifa lancia il Var "low cost". La Serie C in lizza per la sperimentazione

AFP via Getty Images

Basta partite senza Var. O meglio senza un aiuto tecnologico per gli arbitri. L'IFAB nel corso dell'ultimo meeting annuale in cui si discutono tutte le possibili novità per quanto riguarda il regolamento del calcio, ha approvato la sperimentazione allargata del Football Video Support (FVS) che garantirà, anche nei campionati minori, una sorta di Var a disposizione degli arbitri che scenderanno in campo.ed è pensato per tutte quelle realtà che non possono permettersi i costi di produzione, gestione e soprattutto di strutture e strumenti, che servono per tenere in piedi la macchina del Var che conosciamo oggi per la Serie A e non solo.

Per tutti quei tornei che sceglieranno di dotarsi di FVS sarà garantito per l'arbitro l'ausilio del monitor con le riprese diQuesto consentirà all'arbitro di visionare dei replay delle azioni anche se senza tutte le possibilità che oggi dà il Var vero e proprio.per cui il FVS potrà servire solo in casi evidenti. Non ci sarà il dettaglio e la visuale perfetta da ogni angolazione o quasi, ma di sicuro ci sarà uno strumento in più per la gestione dei casi limite che potranno quantomeno essere rivisti.

Infine la sperimentazione garantirà anche ai due allenatoriche obbligherà il direttore di gara ad andare a rivedere l'azione contestata. Una sorta di "" che potrebbe addirittura essere inserito già nei nuovi protocolli anche per il Var attuale.. Oltre a questi due tornei l’Italia potrebbe essere scelta come nazione per testare il nuovo meccanismo nellaNon è infatti un caso che nelle scorse settimane, il presidente della Lega Serie C, ha pubblicamente manifestato interesse per questo sistema.

, ex-arbitro e oggi membro del board, ha confermato a Espn questa novità: "Siamo all’inizio della sperimentazione e le esperienze sia alla Coppa del Mondo FIFA femminile U20 che U17 saranno analizzate attentamente.A causa del numero limitato di telecamere, FVS non sarà in grado di mostrare ciò che può mostrare il VAR, il fuorigioco ne è un esempio"