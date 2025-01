Il miglior casino con CIE

Categoria CIE SPID CLASSICA Slot 5.000€ 3.000€ 1.500€ Sport 100€ 75€ 50€ Virtual Games 100€ 50€ 25€ Cavalli 800€ 400€ 200€ Casino online 1.000€ 500€ 250€ Casino live 1.000€ 500€ 250€ Quick Games 2.000€ 1.000€ 500€ Bingo 10€ 10€ 5€ Carte 20€ 10€ 5€ Gratta e vinci 20€ 10€ 5€ Lotto 20€ 10€ 5€

Un Casino CIE è un sito che consente di completare la registrazione tramite la Carta d'Identità Elettronica. I vantaggi sono tanti: tempistiche rapide, tutela dei dati personali e bonus speciali. Con questa guida sui casinò con CIE spieghiamo come e dove utilizzare l’identità digitale, quali sono le semplici procedure e come ottenere le promozioni dedicate.. Se però si dà un’occhiata alla tabella in fondo si capisce subito quanto può essere vantaggioso completare la registrazione al casinò con CIE. Si può scegliere il gioco preferito, ed è bene perdere qualche minuto per selezionare il migliore bonus senza deposito anche in base alle preferenze personali. Prendendo come esempio le slot il welcome bonus registrazione CIE di Betflag è di ben 5.000€. Invece, l’iscrizione tramite SPID sblocca 3.000€ e si scende a 1.500€ con la registrazione classica che prevede l’invio della copia del documento.

● ● ●

Come funziona la registrazione con CIE

Come richiedere la CIE

codice fiscale o tessera sanitaria

un altro documento di identità

fototessera

. Se, come sarà capitato a molti, questi dati sono andati persi è sufficiente accedere l’app CieID. Dopo aver cliccato sull’area “Registrati” vengono proposte 3 alternative: CIE, SPID e classica e nel caso di Betflag vengono anche indicati subito i bonus benvenuto casino . Senza dover inviare copia del documento e senza inserire manualmente i dati personali, come nel caso della procedura tradizionale che a nostro avviso sarà considerata superata dai nuovi casino online , si apre così nel giro di pochi minuti un conto gioco con l’accredito del bonus casino con CIE.Per ottenere la Carta d'Identità Elettronica e accedere ai casino CIE basta effettuare la richiesta presso il comune di residenza o di domicilio 180 giorni prima della scadenza del documento o subito in caso di smarrimento o deterioramento. In molti casi è necessario prenotare la richiesta online presso l'Agenda CIE: la procedura richiede un paio di minuti. La nuova CIE ha una validità di 10 anni e per ottenerla sono necessari:

● ● ●

Differenza tra i casino con CIE e altre tipologie di registrazione rapida

Registrazione al casino con CIE o con SPID: le due procedure hanno qualche differenze, che riassumiamo in questa tabella.



▶ CIE

Ha un supporto fisico

Va richiesta in Comune

Costo ​​22,21€

Bonus casino CIE molto generoso

Solo Betflag al momento consente di registrarsi tramite CIE

Registrazione veloce e sicura

Documento solo digitale

Si richiede presso i gestori di identità digitale abilitati tramite una procedura che può essere più noiosa rispetto a quella per la CIE

Il costo dipende dal gestore

Già molti casino online accettano la registrazione tramite SPID, ma non sempre è collegata ad un bonus

Registrazione veloce e sicura

● ● ●

Vantaggi e svantaggi della CIE

Pro + Bonus esclusivi

+ Procedura di registrazione molto rapida

+ Non è necessario l’invio del documento

+ Massima tutela dei dati personali Contro − Sono necessarie il Pin e il Puk della Carta d'Identità Elettronica

− Solo Betflag accetta la CIE per sbloccare il bonus

● ● ●

Sicurezza CIE

Livello 1: accesso mediante una coppia di credenziali e PIN personale

accesso mediante una coppia di credenziali e PIN personale Livello 2: oltre alle credenziali può essere previsto un codice temporaneo OTP

oltre alle credenziali può essere previsto un codice temporaneo OTP Livello 3: utilizzo di uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE.

Tra i vantaggi dei casinò CIE abbiamo segnalato la possibilità di godere del massimo della sicurezza dei dati personali, non un dettaglio sia che si giochi migliori casino online sia che si preferisca la loro versione mobile. Trattandosi di una chiave di accesso rilasciata dallo Stato, secondo linee guida europee, la CIE può prevedere fino 3 livelli di autenticazione:

● ● ●

Conclusioni sull’uso della CIE nei casino

Maggiore tutela, un bel taglio nei tempi per la registrazione e bonus benvenuto extra: al termine di questa guida sui casino con CIE dovrebbe essere chiaro che l’innovazione della Carta d'Identità Elettronica rappresenta solo un vantaggio per i giocatori e proprio per questo motivo ci aspettiamo che presto altri brand seguano l’esempio di Betflag: Lottomatica, Goldbet, Sisal e Snai ad esempio prevedono già la registrazione al casino con SPID e sorprende che operatori così attenti alla tutela degli utenti non abbiano ancora fatto questo salto tecnologico.

● ● ●

FAQ

1. In quali casino posso registrarmi con CIE?Al momento Betflag è l’unico operatore italiano a consentire la registrazione al casino con CIE

2. È sicuro utilizzare la CIE?Assolutamente sì. La CIE rappresenta il massimo livello di sicurezza per l’autenticazione digitale.

3. Ci sono bonus casino esclusivi per chi si registra con CIE?Sì. Su Betflag esiste un bonus casino CIE che può arrivare a 5000€ da spendere sulle slot.

4.Dove posso richiedere la CIE?La Carta d'Identità Elettronica deve essere richiesta presso il comune di residenza o di domicilio