Ruolo di Elena D'Angelo in Calciomercato.com

La passione per la scrittura e la tecnologia hanno condotto Elena verso il mondo dei casino online e dello sport betting nel 2018, anno in cui ha cominciato ad operare nel settore dell’iGaming. Oggi Elena è una professionista nel recensire i bookmaker e gli operatori di casinò online Italiani, impegnandosi a garantire ai giocatori guide oneste e aggiornate.

Elena si è aggiunta al team degli Editor di Calciomercato.com a Novembre 2024 e collabora con gli altri esperti dei contenuti: Alessandro Pallotta e Andrea Stefanetti. Il suo punto di forza sono decisamente le analisi: che si tratti di comparare bonus, scoprire le caratteristiche dei giochi, o studiare i pronostici. Grazie alla sua profonda conoscenza dei bookmakers e degli operatori di casinò online ADM, Elena si occupa principalmente della sezione dedicata ai bonus, impegnandosi a realizzare guide tecniche, neutrali e accurate.

Cercando di puntare sempre l’attenzione al dettaglio, Elena si prende cura di tenere il lettore al corrente di tutte le ultime promozioni offerte dagli operatori. I suoi contenuti si focalizzando sulla trasparenza delle informazioni e apportano consigli che aiutino il lettore a scegliere un’esperienza di gioco sicura ed equilibrata.



Conoscenze nel settore del Gambling Online

Da sempre affascinata e incuriosita dalla lettura e scrittura, Elena ottiene la laurea presso l'Università degli Studi di Palermo completando una formazione incentrata sul marketing e la comunicazione digitale per i media online. La sua storia professionale inizia come copywriter per varie testate giornalistiche ed è in questo scenario che si avvicina per la prima volta a trattare tematiche legate allo sport. Da quel momento in poi la sua carriera è stata segnata dalla stesura e revisione di contenuti nel campo del gioco online, del poker online e delle scommesse sportive.



Per tre anni, Elena è stata responsabile dei contenuti legati alle slot online in diversi siti di affiliazione. Queste recensioni sono frutto di uno studio minuzioso delle meccaniche e delle caratteristiche delle singole slot sviluppate per il mercato italiano dalle diverse case di software. Nel contesto dello sport, il suo punto di forza è decisamente il calcio, soggetto che le permette di divertirsi a confrontare i migliori siti scommesse e a cercare sempre di nuovi e più interessanti per chi ama il gambling online.



Conoscenze nel mondo del calcio e dello sport

Fedelissima tifosa dell’Inter, Elena ha iniziato a seguire la squadra nero azzura sin da quando era una bambina. Questo club ha installato in lei la curiosità verso lo sport, portandola a seguire fedelmente la Serie A e i tornei europei e internazionali. Subito dopo il calcio, nel suo podio si posizionano il tennis e la Formula 1, definendo rispettivamente Jannik Sinner e Charles Leclerc gli atleti che più la ispirano.



Precedenti esperienze lavorative

-Acroud (Giugno 2018- Aprile 2022)

-Raketech (Aprile 2022 - Ott 2024)

-Calciomercato.com (Novembre 2024-Presente)

Formazione