Kings League World Cup Nations: come funziona, squadre e quote scommesse

Cos'è la Kings League World Cup?

Negli ultimi tempi, la "" sta attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. Ma di cosa si tratta esattamente? In questo approfondimento analizzeremo le regole e il funzionamento della Kings League World Cup, le squadre partecipanti e scopriremo se vi è la possibilità di piazzare delle scommesse su questa nuova competizione. Prima di ciò però, diamo un'occhiata aSi ricorda che alcuni degli operatori inseriti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito , utilizzabili per piazzare delle puntate su avvenimenti sportivi.La Kings League World Cup Nations rappresenta un'evoluzione del progetto ideato dall'ex calciatore del Barcellona Piqué. Si tratta di una vera e propria. A differenza del Mondiale FIFA però, la competizione si svolgerà nel formato di calcio a 7, offrendo un'esperienza più dinamica rispetto al calcio tradizionale.La principale differenza rispetto alla precedente edizione, la Kings League World Cup, disputata in Messico nel 2024, risiede nella struttura delle squadre partecipanti. Mentre quel torneo vedeva in campo club provenienti da varie parti del mondo, con una forte predominanza di squadre spagnole, questa nuova edizione metterà l’accento sulle nazioni.

● ● ●

Mondiale Kings League, quando e dove si giocherà

. L’evento vedrà sedici Nazionali sfidarsi in un torneo unico che combina il calcio allo spettacolo. Le partite si disputeranno a Torino, con la finale fissata per il 12 gennaio all’Allianz Stadium, lo stadio della Juventus. L’evento non sarà solo un’occasione per assistere a partite spettacolari ma avrà anche una portata globale grazie alla sua trasmissione. La competizione sarà infatti visibile in streaming sulle principali piattaforme, incluso Twitch, garantendo una copertura internazionale.

● ● ●

Quali sono le squadre che parteciperanno al Mondiale della Kings League?

Italia

Arabia Saudita

Argentina

Colombia

Giappone

Marocco

Messico

Spagna

Attualmente, solo otto nazionali si sono qualificate per la Kings League World Cup Nations del 2025. Tuttavia, il torneo accoglierà un totale di 16 squadre che si sfideranno sul campo con regole speciali che tratteremo nel successivo paragrafo. Ecco quali sono le altre nazioni, oltre all’Italia, che parteciperanno al Mondiale della Kings League:

● ● ●

Kings League: le regole del "nuovo calcio"

La Kings League punta a coinvolgere il pubblico più giovane offrendo un calcio più dinamico e imprevedibile. Ecco le regole principali:

Inizio della partita: il pallone è a metà campo e i giocatori partono dalla linea di fondo per conquistarlo.

il pallone è a metà campo e i giocatori partono dalla linea di fondo per conquistarlo. Cambi illimitati: nessun limite al numero di sostituzioni.

nessun limite al numero di sostituzioni. Calcio di rigore: l’attaccante parte da centrocampo e il portiere ha piena libertà di movimento.

l’attaccante parte da centrocampo e il portiere ha piena libertà di movimento. Cartellino giallo: 2 minuti di penalità per il giocatore.

2 minuti di penalità per il giocatore. Cartellino rosso: 5 minuti in inferiorità numerica, poi è possibile effettuare una sostituzione.

5 minuti in inferiorità numerica, poi è possibile effettuare una sostituzione. Durata: 40 minuti totali (2 tempi da 20 minuti).

40 minuti totali (2 tempi da 20 minuti). No pareggi: in caso di parità, la partita si decide ai rigori.

in caso di parità, la partita si decide ai rigori. Carte segrete: ogni squadra ha un bonus speciale attivabile durante il match, come rigori, gol doppi o penalità per l’avversario.

Queste regole sono state ideate con l’obiettivo di rendere ogni partita più avvincente e coinvolgente. L’intento è quello di favorire lo spettacolo, garantendo continui colpi di scena per attirare l'attenzione del pubblico più giovane.

● ● ●

Kings League 2025: le squadre del campionato italiano

Stallions (presidente Blur)

Punchers (presidenti PirlasV)

Zebras (presidente Luca Campolunghi)

GrenBaud Circus (presidente GrenBaud)

Zeta (presidente ZW Jackson)

Caesar (presidenti Er Faina ed En3rix)

TRM (presidente Marzaa)

Gear7 (presidente Manuuxo)

Underdogs (presidente Mirko Cisco)

Alpak (presidente Frenezy)

Lotus (presidenti Sergio Cruz e Off Samuel)

Boomers (presidente Fedez)

Nelle scorse settimane è stata ufficialmente presentata la Kings League Italia a Torino, un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di numerosi volti noti. Oltre al fondatore, hanno presenziato alla cerimonia anche celebri ex calciatori come(presidente della competizione)(Head of Competition) e le leggende del calibro diLa Kings League Italia è composta da dodici squadre, ognuna delle quali ha un presidente o una coppia di presidenti:

● ● ●

Sarà possibile scommettere sulla Kings League?

Al momento della redazione di questo approfondimento, non sono ancora disponibili le. Tuttavia, è probabile che, avvicinandosi all’inizio della competizione, alcuni operatori possano introdurre mercati dedicati a questo torneo di rilevanza internazionale. In particolare, segnaliamo tre bookmaker noti per la loro prontezza nel proporre quote su manifestazioni di grande rilevanza che offrono anche interessanti bonus scommmesse siti di scommesse che propongono nei propri palinsesti le quote sulla competizione.

● ● ●

FAQ Kings League

Quali sono le differenze tra i campionati di calcio e la Kings League?

Le differenze principali sono decisamente le regole: le partite durano 90 minuti, ci sono meno calciatori in campo e sostituzioni illimitate.

I siti di scommesse quotano la Kings League World Cup Nations?

No, al momento nessun bookmaker ha inserito nei propri palinsesti la Coppa del Mondo della Kings League.

Quando inizia la Kings League World Cup Nations?

La competizione prenderà il via il prossimo 1 gennaio 2025 e si terrà in Italia.

Esiste una Kings League italiana?

Sì, la Kings League Italia esiste ed è una sorta di "lega" composta da 12 squadre.