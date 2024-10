Pronostico Belgio Francia con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Belgio Francia

Credo che la Francia conquisterà i tre punti. La nazionale di Deschamps arriva a questa partita in uno stato di forma straripante e penso avrà la meglio sul Belgio. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Nel quarto match di Nations League, andrà in scena la sfida fra. La partita si disputerà nella serata di lunedì 14 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle 20.45. Prima di presentarvi il, queste sono le quote su diversi mercati di differenti siti di scommesse:Dopo il buon pareggio contro l’Italia per 2-2, il Belgio vuole dare continuità di risultati. Di fronte, non avrà sicuramente un avversario semplice: la Francia. I ‘blues’ di Deschamps, arrivano dopo la schiacciante vittoria ottenuta per 1-4 in trasferta contro Israele.I bookmaker vedono la. I francesi, considerati tra i principali candidati alla vittoria anche nelle quote vincente Nations League , vogliono ottenere altri '3 punti' per continuare la propria rincorsa al primo posto del raggruppamento, attualmente occupato dall'Italia.

● ● ●

Quote speciali su Belgio Francia

● ● ●

I pronostici Belgio Francia più interessanti

Consiglio risultato esatto 1-3 a 21.00 su Betsson

In vista della sfida di Nations League tra Belgio e Francia, ho raccolto dei pronostici su alcuni mercati dei bookies che, a mio parere, sono molto interessanti.Dopo la grande vittoria in trasferta dell'ultimo turno contro Israele, la Francia si prepara alla prossima sfida. Il Belgio ha sì pareggiato contro l’Italia, ma gli azzurri sono stati in 10 uomini per oltre 50’. Per questo motivo,La quota più alta a troviamo su Betsson (21.00), seguito da Snai 20.00 e Goldbet 19.00.

Over 2.5 a 1.80 su Goldbet in Belgio Francia

Le due squadre hanno mostrato ottime qualità offensive tralasciando, però, qualcosa in fase difensiva. Per questo,. La quota dell’over 2.5 la troviamo a 1.80 su Snai e Goldbet

Ousmane Dembelè primo marcatore di Belgio Francia

Le corsie esterne saranno il punto nevralgico del match. La Francia sulle fasce ha enorme qualità, e penso che il primo gol possa arrivare proprio da un giocatore che occupa quella parte di campo.e 7.60 su Eurobet.

● ● ●

Dove trovare le migliori quote su Belgio Francia

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in completa sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

● ● ●

Precedenti Belgio Francia

Nei 77 precedenti fra le due squadre, a sorpresa, è avanti il Belgio nel conteggio delle vittorie. 30 a 20 per i ‘Red Devils’. Ad ogni modo, nell’ultimo match sono stati i Blues ad avere la meglio, vincendo per 2-0.

Probabili formazioni di Belgio Francia

Belgio e Francia si affronteranno nel quarto turno di Nations League. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:



BELGIO (4-2-3-1): Casteels, Faes, Theate, Zeno, Castagne, Mangala, Tielemans, Doku, De Ketelaere, Ludebakio, Openda. All. Tedesco.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan, Clauss, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Fofana, Konè, Dembelè, Nkunku, Barcola, Mbappè. All. Deschamps.



Moduli speculari per le due squadre. Tedesco si affida alla velocità e imprevedibilità di Doku e Ludebakio a sostegno di Openda. Per la Francia attacco pesantissimo: Dembele, Nkunku, Barcola e Mbappè.

Dove vedere Belgio Francia

È possibile seguire Belgio-Francia tramite la piattaforma internazionale UEFA TV. Basta accedere al servizio da PC, smartphone o qualsiasi altro dispositivo compatibile per guardare la partita in diretta.