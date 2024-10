Pronostico Italia Belgio con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Italia Belgio

A mio avviso l'Italia vincerà il match contro il Belgio. Dopo le vittorie contro Francia e Israele, gli 'azzurri' affronteranno questa sfida con la fiducia giusta per portare a casa altri '3 punti'. Andrea Stefanetti

Dopo i successi contro Francia e Israele, gli Azzurri vanno alla caccia del tris. Lavalida per il terzo turno di UEFA Nations League, si gioca oggi, giovedì 10 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 20:45. Prima di presentarvi il, ecco le quote 1X2 di differenti operatori:L’Italia di Spalletti guida la classifica del girone B dopo le importanti vittorie contro Francia e Israele. Il Belgio è quota 3 punti dopo la vittoria contro Israele e la sconfitta in Francia.Gli azzurri vogliono consolidare il primo posto del girone mentre i Diavoli Rossi vorranno riscattarsi e mantenere vive le speranze di qualificazione per la fase finale.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco il nostro approfondimento sulle quote vincente Nations League

Quote speciali su Italia-Belgio

I pronostici Italia Belgio più interessanti

Risultato esatto 1-0 a 7.50 su GoldBet

In occasione del match tra Italia e Belgio, valido per la terza giornata di Nations League, ho raccolto alcuni pronostici sui mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.L’Italia è determinata vincere il match per consolidare il primato nel girone. A mio avviso gli azzurri porteranno a casa i tre punti realizzando una rete e mantenendo la porta inviolata. Per questo motivo. La quota più alta è offerta su GoldBet 7.50 rispetto a Quigioco (7.40), Snai (7.25) e Sisal (7.00).

Almeno un rigore assegnato nel match

Un altro pronostico che posso consigliarvi, è l'assegnazione di un calcio di rigore. Analizzando il tipo di incontro, mi aspetto che entrambe le Nazionali partano con grande intensità, cercando di mettere subito pressione sull’avversario. Questo approccio aggressivo potrebbe portare facilmente a situazioni favorevoli per l'assegnazione di un rigore. Attualmente, la quota per questa eventualità è di 2.80 su Betsson e 2.65 su GoldBet.

Retegui primo marcatore di Italia Belgio

Dopo aver analizzato i convocati e le loro prestazioni consiglio di puntare su Retegui come primo marcatore . L’attaccante nerazzurro è diventato sempre più importante nella sua squadra e vuole dimostrarlo anche con la maglia della Nazionale. La, seguito da Sisal (6.00) e infine Snai (5.25).

Dove trovare le migliori quote su Italia Belgio

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Italia Belgio

Sono 24 i precedenti tra Italia e Belgio. Gli Azzurri hanno vinto ben 16 volte a fronte di 4 pareggi e altrettanti successi del Belgio. L’ultimo incontro tra le due formazioni è stato proprio in Nations League nella finale per il terzo posto. La partita è stata vinta dall’Italia per 2-1 grazie ai gol di Barella e Berardi.

Probabili formazioni di Italia-Belgio: le scelte di Spalletti

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per la settima giornata di campionato:



ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. All. Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Faes, Theate, Zeno, Castagne; Tielemans, Onana; Doku, Tielemans, Lukebakio; Openda. All. Tedesco.



L'Italia dovrebbe schierarsi con un 3-5-1-1, con Raspadori che agirà a supporto di Retegui in attacco. Le corsie laterali saranno presidiate da Dimarco e Cambiaso, mentre Ricci, Tonali e Frattesi avranno il compito di orchestrare il centrocampo. Il Belgio, invece, utilizzerà un modulo 4-2-3-1, con Doku, Tielemans e Lukebakio schierati dietro la prima punta Openda.

Dove vedere Italia Belgio

La partita tra Italia e Belgio sarà trasmessa su Rai 1, offrendo così a tutti gli appassionati l'opportunità di seguire l'incontro comodamente da casa in diretta tv in chiaro. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming gratis su Rai Play, accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.