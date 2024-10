Pronostico Italia Israele con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Italia Israele

Sono convinto che l’Italia batterà Israele davanti al proprio pubblico. Gioventù, entusiasmo e gioco di squadra sembrano essere gli ingredienti giusti per questa Nazionale. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Dopo il pareggio dell'Olimpico contro il Belgio, gli Azzurri ritornano in campo oggi, lunedì 14 ottobre, nella quarta giornata della Nations League. L’al Bluenergy Stadium di Udine, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Prima di mostrarvi ilsulla partita, vi lascio le quote 1X2 di differenti operatori:Sarà un match fondamentale per gli azzurri per consolidare il primato nel proprio raggruppamento dopo il 2-2 contro il Belgio. La differenza fra le due rose è netta e ci si aspetta di vedere questa differenza anche in campo. Israele rimane comunque una nazionale non semplice da affrontare, dunque la partita presenterà diverse insidie.. In caso di vittoria, la nazionale di Luciano Spalletti, potrebbe candidarsi come una delle favorite nella competizione e nelle quote vincente Nations League

● ● ●

Quote speciali su Italia-Israele

● ● ●

I pronostici Italia Israele più interessanti

Consiglio risultato esatto 3-0 a 7.25 su Bwin

In occasione del match tra Italia e Israele, valido per la quarta giornata di Nations League, ho raccolto alcuni pronostici sui mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Dopo il pareggio contro il Belgio, seppur in 10 uomini, l’Italia cerca il riscatto e vuole assolutamente vincere contro Israele. Mi aspetto una squadra aggressiva, vogliosa di fare risultato e, quindi, una vittoria schiacciante., la quota più alta si trova su Bwin a 7.25, seguono Goldbet e Snai a 7.00.

Vittoria senza subire gol per l’Italia

Dopo i due gol subiti contro il Belgio,. Per questo motivo consiglio l’, con l’Italia che manterrà la porta inviolata. Le quote più alte sono offerte da Snai e Eurobet (1.80), più basso, invece, Goldbet (1.75).

Giacomo Raspadori primo marcatore di Italia Israele

Con l’assenza di Lorenzo Pellegrini (espulso nell’ultima gara), sarà la volta di Giacomo Raspadori alle spalle dell’unica punta. La sua posizione potrebbe mettere in serie difficoltà la difesa di Israele. Credo che possa essere lui il primo marcatore del match. La quota die 5.25 su Sisal.

● ● ●

Dove trovare le migliori quote su Italia Israele

Per aiutarvi nella ricerca dei migliori mercati, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

● ● ●

Precedenti di Italia Israele

L’Italia non ha mai perso contro Israele. Gli azzurri possono vantare cinque successi e un pareggio, che risale ai Mondiali del 1970 disputati in Messico. Nell’ultimo match di Nations League, la nazionale di Spalletti si è imposta per 1-2 subendo gol allo scadere.

Probabili formazioni di Italia-Israele: tanti cambi per Spalletti

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per il match valido per la quarta giornata della Nations League:



ITALIA (3-5-2): Di Gregorio, Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori, Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui. All. Spalletti.

ISRAELE (3-5-2): Glazer, Nachmias, Baltaxa, Feingold, Abada, Abu Fani, Gandelman, Haziza, Gloukh, Baribo, Jaber. All. Simon.



Diversi cambi di formazione per l’Italia. Buongiorno per Bastoni, Bellanova e Udogie per Cambiaso e Dimarco, oltre a Raspadori per lo squalificato Pellegrini. Per Israele dovrebbe essere confermato lo stesso 11 visto contro la Francia.

Dove vedere Italia Israele

Italia-Israele, gara valida per il quarto turno del Girone 2 della Lega A di Nations League 2024/25, è in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.