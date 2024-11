Pronostico Sinner-Fritz: chi vincerà il match? Il parere dei bookmaker

Pronostico Sinner Fritz e il parere dei bookies

Dal mio punto di vista, credo che Sinner abbia tutte le carte in regola per conquistare la vittoria finale. La sua forma fisica, il gioco solido e la determinazione sono fattori che lo rendono uno dei favoriti per il titolo in questa competizione. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Dopo aver superato Alex de Minaur,si prepara ad affrontarenel secondo match del girone "Ilie Nastase" delle ATP Finals. Una sfida che potrebbe già rivelarsi decisiva per assicurarsi il passaggio in semifinale. Con una vittoria contro l'americano, alla ricerca di rivincita dopo la finale degli US Open persa contro l'azzurro, e una contemporanea sconfitta di Daniil Medvedev nell'altro incontro, Sinner avrebbe infatti la certezza di chiudere il girone al primo posto con una partita di anticipo. Prima di passare al, ecco alcune delle offerte dei principali operatori:Entrambi sono in grande forma, dopo aver vinto all'esordio contro avversari di alto livello, e la vittoria in questo secondo incontro potrebbe essere decisiva per accedere alle fasi finali del torneo. Jannik Sinner, dopo una performance solida contro Alex De Minaur (6-3 6-4), ha mostrato grande sicurezza in campo, sia con il servizio che con i colpi da fondo. La sua capacità di dominare il gioco con il suo rovescio e la rapidità di movimenti sono senza dubbio tra le sue principali armi. Taylor Fritz, dal canto suo, ha avuto un esordio altrettanto convincente contro Daniil Medvedev, battuto con un secco 6-4 6-3. Il californiano sta vivendo una stagione di grande crescita, con un servizio potente e un gioco di attacco molto incisivo, che gli consente di imporre il ritmo sui suoi avversari.Secondo i bookmaker, Sinner è considerato il favorito per la vittoria nel match. L'italiano arriva in un'ottima condizione fisica e mentale, con la determinazione di conquistare la qualificazione alla fase successiva del torneo. Sarà interessante osservare come Sinner reagirà alla potenza di Fritz, che cercherà in ogni modo di metterlo in difficoltà.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul torneo di Torino:

Quale sarà il risultato esatto di Sinner Fritz? Il consiglio sul match

Uno degli aspetti più interessanti delle scommesse è prevedere il risultato esatto. Per il match tra Sinner e Fritz, che si preannuncia avvincente, suggerisco di puntare sul 6-3 nel primo set. La quota più alta è offerta da Snai a 6,25, seguita da Sisal a 4,25 e Quigioco a 3,93. Un’opzione interessante per chi vuole tentare una previsione più precisa sullo svolgimento del match.

Sinner-Fritz: i precedenti

Dove vedere il match in tv e in streaming

Sinner e Fritz si sono incontrati finora in tre occasioni, con due vittorie per Jannik e una per l'americano. Tutti i loro precedenti si sono disputati negli Stati Uniti e su cemento: due volte a Indian Wells, con un successo per ciascuno (Fritz nel 2021 e Sinner nel 2023), e una volta agli US Open, dove Sinner ha trionfato nella finale dell'ultima edizione del torneo.La seconda partita di Sinner alle ATP Finals è in programma oggi e sarà trasmessa in chiaro sulla Rai, che trasmette un incontro al giorno. Rai 2 mostrerà le ATP Finals a partire dalle ore 20:30. In TV, gli abbonati Sky potranno seguire il match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, Sky Go e NOW.