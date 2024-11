Pronostico Sinner Medvedev: chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Pronostico Sinner Medvedev e il parere dei bookies

Secondo me, Sinner ha tutte le qualità per vincere e proseguire nel torneo. In match di questo livello, l'italiano riesce sempre a esprimere al meglio il suo talento, mostrando una determinazione e una forza mentale che lo rendono difficile da battere. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

è pronto a tornare in campo. Dopo la vittoria su Fritz, l'italiano affronteràin un match cruciale per la qualificazione alla fase successiva. I due tennisti si sfideranno giovedì 14 novembre e in questo approfondimento troverete ilsul match.Secondo i bookmaker, Sinner è il favorito per la vittoria in questo match. L'italiano arriva da due successi consecutivi su De Minaur e Fritz, ma non è ancora matematicamente qualificato per le semifinali. Medvedev invece, per sperare nella qualificazione, dovrà battere il tennista italiano.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul torneo di Torino:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Sinner Medvedev? Il consiglio sul match

, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua crescita costante e la sicurezza nei momenti chiave del gioco., portando a casa il primo set con un 6-4. La sua capacità di mantenere una grande solidità in battuta, unita alla spinta del pubblico di Torino, potrebbe rivelarsi decisiva contro il russo. Per chi fosse interessato a scommettere su questo esito esatto 1° Set, la quota migliore è attualmente offerta da Sisal a 4.75, seguita da Snai a 4.50 e da Quigioco a 3.71.

● ● ●

Sinner-Medvedev: i precedenti

Dove vedere il match in tv e in streaming

Sinner e Medvedev si sono affrontati 14 volte in carriera, con un bilancio di 7 vittorie per ciascuno. Jannik ha dominato negli ultimi confronti, vincendo sette delle ultime otto sfide, di cui quattro nel 2024. L'ultimo incontro si è disputato ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con il punteggio di 6-1, 6-4Il match, valido per la terza giornata della fase a gironi delle ATP Finals, si giocherà giovedì 14 novembre non prima delle 20:30. Le partite delle ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play.