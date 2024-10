Quote passaggio turno Champions League, le scommesse sulla qualificazione

Quote passaggio turno Champions League, le favorite alla qualificazione

Dopo la seconda giornata della Coppa dei Campioni i bookmaker hanno prontamente aggiornato le. Quali sono le chances di qualificazione delle italiane? Ecco il parere di cinque diversi operatori sulle compagini della Serie A impegnate nella competizione:Nel nuovo format della Coppa dei Campioni, le squadre che si piazzano tra le prime otto in classifica nella 'fase campionato', accedono direttamente agli Ottavi. Ma quali sono le squadre favorite alla qualificazione? Scopritelo nel nostroCosì come indicato nelle quote vincente Champions , sono Manchester City e Real Madrid le squadre favorite ad approdare direttamente agli Ottavi, seguite da Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal. A inseguire Dortmund, Barcellona, Leverkusen, Inter, Atletico Madrid, Juventus e tutte le altre compagini.

Quote qualificazione Champions 2024 2025, il parere dei bookies sulle italiane

➡️Inter si qualifica agli Ottavi? Le quote passaggio turno Champions dei nerazzurri

Bookmaker Quota Inter qualificata Snai 2.00 Goldbet 2.00 Lottomatica 2.00 Quigioco 2.00 Betway 2.00

Sono ben: Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna sono pronte a 'vendere cara la pelle' per conquistare il passaggio del turno diretto agli Ottavi. Quali sono le loro chances di qualificazione? Nei seguenti paragrafi analizzeremo nel dettaglio le possibilità di ciascuna compagineL'Inter di Inzaghi si è presentata ai nastri della nuova Champions League come la favorita tra le compagini della Serie A. I nerazzurri negli ultimi anni hanno ben figurato sia in campionato che in Europa, diventando una candidata credibile nella lotta alla 'Coppa dalle Grandi Orecchie'.? Ecco il confronto quote passaggio turno tra cinque differenti operatori:

➡️Quote passaggio turno Juventus in Champions League, i bianconeri approderanno agli Ottavi?

Bookmaker Quota Juve qualificata Snai 2.25 Goldbet 2.25 Lottomatica 2.25 Quigioco 2.25 Betway 2.25

Una delle squadre che è sotto i riflettori nella nuova edizione della Champions è la Juventus di Thiago Motta. Riuscirà la Vecchia Signora a passare il turno e ad approdare direttamente agli Ottavi? Ecco le quote passaggio turno Juve di cinque differenti bookies:

➡️Scommesse passaggio turno Champions 2025, le quote sulla qualificazione del Milan

Bookmaker Quota Milan qualificato Snai 8.00 Goldbet 8.00 Lottomatica 8.00 Quigioco 8.00 Betway 8.00

Dopo un inizio di campionato negativo, il Milan hanno iniziato male anche nella massima competizione calcistica europea.Ecco il confronto quote passaggio turno Champions di cinque differenti bookmaker:

➡️Bologna si qualifica agli Ottavi? Le scommesse sul passaggio del turno

Bookmaker Quota Bologna qualificato Snai 40.00 Goldbet 50.00 Lottomatica 50.00 Quigioco 40.00 Betway 40.00

Dopo la storica qualificazione ottenuta lo scorso anno,. Certamente, una qualificazione diretta agli Ottavi appare complicata ma i tifosi 'rossoblù' sognano l'impresa. Nella tabella che segue vi è il confronto quote Bologna qualificata agli Ottavi di cinque differenti operatori:

➡️Quote qualificazione Champions Atalanta: la Dea accederà agli Ottavi?

Bookmaker Quota Atalanta qualificata Snai 4.50 Goldbet 4.50 Lottomatica 4.50 Quigioco 4.50 Betway 4.50

L'Atalanta, dopo aver conquistato l'Europa League nella passata stagione, non si vuole fermare e punta a fare bene anche in Coppa dei Campioni. Secondo i bookies la Dea ha ottime possibilità di rientrare nelle prime otto classificate e di accedere direttamente agli Ottavi di Finale. Ecco il confronto sulla qualificazione dell'Atalanta tra cinque siti scommesse

Dove trovare le migliori quote sulla Champions League

Scommesse qualificazione Champions League: il pronostico dell'esperto

L'Atalanta stupirà nuovamente tutti e riuscirà ad approdare direttamente agli Ottavi grazie al suo gioco 'Europeo' e alla sua rosa profonda. Andrea Stefanetti

Dopo aver analizzato tutte le quote sul passaggio turno Champions, non potevamo non lasciarvi il pronostico del nostro esperto:

FAQ Quote passaggio turno Champions

Dove trovare le quote Antepost passaggio turno Champions?

Le quote sul passaggio turno si possono trovare sui migliori bookmaker cliccando su Champions League > Antepost > Passaggio Turno/Qualificazione.

Quali sono le squadre favorite nelle quote qualificazione Champions League?

Le compagini più accreditate al passaggio del turno sono Manchester City e Real Madrid.

Quali sono le chances delle italiane di superare il turno di Champions?

I bookmakers vedono di buon occhio le squadre della Serie A. Tra le italiane è l'Inter la favorita (con una quota sul 2.00), seguita da Juve, Atalanta e Milan (con quotazioni sopra a 7.00).