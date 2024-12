Quote vincente Dakar 2025, percorsi e dove vedere le tappe

5€ free su Snai VAI ▶ 50€ alla registrazione su Betsson VAI ▶ fino a 10.000€ gratis con Sisal VAI ▶

Quote vincente Dakar 2025 (ex Parigi-Dakar)

Dal 3 al 17 gennaio si terrà la Dakar, la celebre competizione motoristica in cui veicoli di diverse categorie si sfidano attraversando i deserti, affrontando terreni impervi e numerose insidie. In questo approfondimento scopriremo se sono già disponibili le, dove vedere l'evento in streaming e i principali percorsi della manifestazione.Prima di entrare nel vivo dell'articolo, ecco i tre bonus senza deposito più apprezzati dai nostri utenti:

Al momento della redazione dell'articolo, i bookmakers non hanno ancora pubblicato sui propri siti scommesse le quote sul vincitore della Dakar. A ridosso dell'evento è molto probabile che i maggiori bookies metteranno a disposizione dei propri utenti il mercato Antepost sul vincitore.



La gara delle moto si prospetta imprevedibile. Ross Branch, campione di Rally Raid, punta a migliorare il secondo posto dello scorso anno con la Hero, mentre Ricky Brabec mira alla terza vittoria alla Dakar con la sua Honda, dopo il bis del 2024. Tra le auto, grande curiosità per il debutto della Dacia, che schiera una squadra di spicco: Nasser Al-Attiyah, cinque volte vincitore, e Sebastien Loeb, a caccia del primo trionfo in questa ambita manifestazione. Attenzione anche al Ford Raptor del team M-Sport, guidato da piloti esperti come Carlos Sainz, campione in carica, Mattias Ekstrom e Nani Roma, già al volante del Raptor lo scorso anno.



In seguito ecco una comparazione tra tre bookies che potrebbero inserire la Dakar 2025 nei propri mercati:



● ● ●

Percorsi Dakar 2025: il programma delle singole tappe

La Dakar 2025 prenderà il via il 3 gennaio con un prologo a Bisha, dando inizio a un percorso impegnativo di 12 tappe attraverso l'Arabia Saudita. L'itinerario include tappe circolari, un Superstage di 48 ore e variazioni di lunghezza che spaziano dai 79 km fino a oltre 1000 km. Dopo una giornata di riposo prevista a Hail, la competizione si concluderà il 17 gennaio con una tappa breve a Shubaytah.



Ecco il programma della Dakar Rally di quest'anno:

Prologo - 3 gennaio: BISHA > BISHA 79 km (totali) | 29 km (cronometrati)

- 3 gennaio: 79 km (totali) | 29 km (cronometrati) Tappa 1 - 4 gennaio: BISHA > BISHA 500 km | 412 km

- 4 gennaio: 500 km | 412 km Tappa 2 (superstage di 48 ore) 5-6 gennaio : BISHA > BISHA 1057 km | 965 km

(superstage di 48 ore) : BISHA > BISHA 1057 km | 965 km Tappa 3 - 7 gennaio: BISHA > AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

- 7 gennaio: 845 km | 496 km Tappa 4 - 8 gennaio: AL HENAKIYAH > ALULA 588 km | 415 km

- 8 gennaio: 588 km | 415 km Tappa 5 - 9 gennaio: ALULA > HAIL 491 km | 428 km

- 9 gennaio: 491 km | 428 km Giorno di riposo - 10 gennaio: HAIL

Tappa 6 - 11 gennaio: HAIL > AL DUWADIMI 829 km | 606 km

- 11 gennaio: 829 km | 606 km Tappa 7 - 12 gennaio: AL DUWADIMI > AL DUWADIMI 745 km | 481 km

- 12 gennaio: 745 km | 481 km Tappa 8 -13 gennaio: AL DUWADIMI > RIYADH 733 km | 487 km

-13 gennaio: 733 km | 487 km Tappa 9 - 14 gennaio: RIYADH > HARADH 589 km | 357 km

- 14 gennaio: 589 km | 357 km Tappa 10 - 15 gennaio: HARADH > SHUBAYTAH 638 km | 119 km

- 15 gennaio: 638 km | 119 km Tappa 11 - 16 gennaio: SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 506 km | 280 km

- 16 gennaio: 506 km | 280 km Tappa 12 - 17 gennaio: SHUBAYTAH > SHUBAYTAH 205 km | 134 km

● ● ●

Dove vedere Dakar 2025, diretta tv e streaming gratis?

Anche per l’edizione 2025,, con uno speciale quotidiano in programma alle ore 21:00 per tutta la durata dell’evento. Questo appuntamento proporrà highlights, interviste e le storie più avvincenti della competizione. Non sarà possibile seguire la Dakar 2025 in streaming gratis, poiché non è prevista tale opzione, ma gli aggiornamenti e i report delle gare saranno disponibili sul sito ufficiale e tramite l’app dedicata.

● ● ●

FAQ Dakar 2025

Quando inizia la Dakar?

La Dakar prenderà il via il 3 gennaio e terminerà il giorno 17.

Esistono le scommesse sulla Dakar 2025?

Al momento dell'aggiornamento di questo approfondimento, nessun operatore offre le quote scommesse sulla Dakar. Non è da escludere però che, a ridosso dell'evento, alcuni siti scommesse inseriranno la manifestazione nel proprio parco quote.

Quali sono le categorie della Dakar?

La Dakar 2025 prevede le seguenti categorie: Moto, Challenger (T3), Auto, SSV (T4) e Camion.