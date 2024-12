Quote vincente Super Bowl 2025: le scommesse sulla Finale NFL

Quote vincente Super Bowl 2025: le scommesse sui favoriti

Mancano ormai poche settimane all'atto finale della stagione e i bookmaker hanno già pubblicato le. In questo approfondimento esamineremo le previsioni dei bookies, fornendo anche curiosità e dettagli extra su uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. Prima di entrare nel vivo dell'articolo, ecco la, i principali candidati alla vittoria della NFL. siti scommesse , i Buffalo Bills trovano neii loro principali rivali per la vittoria. Subito dietro, si distingue un gruppo di outsider capeggiato da. Più difficile, invece, sembra la corsa per, le cui chance appaiono più limitate.

Scommesse sulla NFL e sul Super Bowl nei bookmakers

Alla vigilia del Super Bowl 2025, molti operatori arricchiscono i propri palinsesti con un'ampia varietà di mercati, andando oltre il tradizionale antepost sulla vittoria della competizione. Nella tabella sottostante sono illustrate le principali tipologie di scommesse disponibili sulla NFL e sul Super Bowl:

Quote scommesse NFL: chi sarà l'MVP della stagione regolare?

della stagione regolare NFL grazie al mix di prestazioni eccezionali a livello personale e ai risultati ottenuti dai Buffalo Bills. I suoi numeri lo confermano: partite con oltre 300 yard di passaggi, touchdown sia su lancio che su corsa e l'abbattimento di record storici della lega. L'unico giocatore che potrebbe insidiare la sua candidatura è Lamar Jackson, con quote che oscillano tra 8 e 9 secondo i bookmaker.

Quando si giocherà il Super Bowl 2025?

Dove vedere il Super Bowl 2025?

FAQ Scommesse Super Bowl

Dove trovare le quote sul Super Bowl?

Rispetto all'anno scorso, quando i Kansas City Chiefs vinsero in Nevada, l'evento più atteso del football americano si terrà il prossimo 9 febbraio nella città della Louisiana. Questa sarà la seconda volta che la città ospita il Super Bowl, dopo aver celebrato la vittoria dei Baltimore Ravens nel 2013.L'NFL è visibile in esclusiva su DAZN. Tuttavia, in occasione del Super Bowl, come è accaduto negli ultimi anni, potrebbe essere trasmesso in diretta televisiva in chiaro su alcune piattaforme. Su questo tema seguiranno aggiornamenti...Le quote sul Superbowl sono disponibili su numerosi operatori, anche sui nuovi siti scommesse , accedendo alla sezione 'Football Americano" o "Football USA" e poi cliccando su "NFL".

Esistono le quote sull'MVP del Super Bowl?

A ridosso della Finale, i bookmakers inseriranno nei propri palinsesti le quote sull'MVP del Super Bowl. Al momento sono disponibili solo quelle relative alla stagione regolare.

Esistono dei bonus scommesse per il Superbowl?

Alcuni bonus scommesse possono essere utilizzabili sui singoli match di NFL ma non sulle quote Antepost sul vincitore del Super Bowl.

Cos'è il Super Bowl?

Il Super Bowl è l'evento finale del campionato della National Football League (NFL), che rappresenta il più grande appuntamento annuale per il football americano negli Stati Uniti. Si svolge ogni anno a febbraio e vede sfidarsi le due squadre vincitrici delle finali delle conferenze della NFL per aggiudicarsi il titolo di campione della stagione.