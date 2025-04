Recensione Queencasino: il test definitivo e la nostra opinione

Nel panorama dei siti scommesse emergenti del 2025, ci siamo imbattuti in Queencasino. Nonostante il focus principale di questa piattaforma, che opera regolarmente sul mercato ADM con Concessione GAD n. 15099, siano i giochi di casinò, l’operatore in questione presenta anche una valida sezione scommesse. Dopo circa 14-15 ore di test effettuati, abbiamo deciso di scrivere questa recensione, nella quale analizzeremo tutte le caratteristiche di Queencasinò, compresi bonus e promozioni.

Il nostro riscontro su Queencasino

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 2.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 2/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Il nostro giudizio generale su Queencasino si attesta su una votazione di 2.5 stelle su 5. L’assenza di un bonus benvenuto dedicato agli amanti delle scommesse sportive rappresenta un handicap non di poco conto, che ci ha portati a rivedere al ribasso i voti assegnati. Per di più, una piattaforma non troppo intuitiva tende a penalizzare la user experience, soprattutto in versione desktop. Ad averci colpito in positivo sono alcuni mercati nella sezione scommesse e una vasta selezione di slot nell’area casinò.

● ● ●

Recensioni Queencasino sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Purtroppo, al momento gli appassionati di sport non possono disporre di nessun bonus benvenuto né, tantomeno, di un bonus senza vincolo di ricarica. Anche se all’interno della sezione sport è presente un riquadro in cui si menziona un bonus scommesse di benvenuto del 100% fino a 50 euro, in realtà nell’area “Promozioni” del sito non è presente alcuna offerta di questo tipo. Evidentemente, si tratta di una vecchia promo che non è stata rinnovata. Per conoscere le migliori promozioni, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sui bonus scommesse.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Queencasino

Come si fa ad aprire un conto gioco su Queencasino? Nell’elenco in basso vi mostriamo la procedura passo-passo utile a completare la procedura di registrazione su questo sito di scommesse in pochi minuti:

Accedere al sito www.queencasino.it; Cliccare o fare tap col dito (se siete da mobile) sul pulsante “Registrati”, in alto a destra; Inserire il codice fiscale per compilare alcuni tra i campi richiesti; Proseguire con la compilazione dei campi; Impostare i limiti di deposito settimanali; Inserire i dati relativi al proprio documento di identità in corso di validità; Inviare copia fronte-retro del documento entro 30 giorni dalla data di registrazione.

● ● ●

Queencasino: recensioni sul palinsesto sportivo

Come si evince dal nome, il focus principale di Queencasino è rappresentato dal casinò. Ciononostante, nella sezione scommesse si possono trovare 20 discipline sportive su cui è possibile piazzare le proprie giocate. Scendendo più nello specifico, le partite di NBA sono composte da circa 600 mercati ciascuna, comprese le scommesse sui Giocatori, come punti a partita, rimbalzi, assist, ecc. Questo numero è inferiore rispetto ai migliori siti scommesse italiani, come ad esempio Sisal, che sugli incontri di basket americano può vantare più di 1.000 diversi mercati.

● ● ●

Il casinò Queencasino: oltre 4.000 slot per tutti i gusti!

La sezione casinò si suddivide in Live Casino e Slot Machine, due voci selezionabili dal menu principale collocato in alto al centro. All’interno della sezione Slot sono presenti ben 4.287 titoli, un numero di molto superiore rispetto alla media italiana, che su siti come LeoVegas presenta circa 2.500 diverse Slot. I tempi di caricamento dei giochi sono soddisfacenti, anche se manca l’opzione di mettere “a schermo intero” una slot, una funzione molto utile nella versione desktop. A differenza delle scommesse, è presente un bonus casinò di benvenuto, che consente di ricevere un rimborso del 100% sul primo deposito fino a 1.000 euro.

● ● ●

Queencasino metodi di pagamento disponibili

Queencasino casino offre 8 metodi di pagamento, un numero leggermente inferiroe rispetto ai casinò ADM più conosciuti. Sono presenti opzioni rapide e affidabili, tra cui Skrill e PostePay, che garantiscono prelievi entro 24 ore. Inoltre, Queencasino rientra tra i siti scommesse PayPal. Ecco i metodi disponibili:

Carte di credito : zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo 1-2 giorni lavorativi

: zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo 1-2 giorni lavorativi Postepay : zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore

: zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore PayPal : zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore

: zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore Skrill : zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore

: zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore Neteller : zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore

: zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo entro 24 ore JCB : zero commissioni, dep. Min. 10€, no prelievo

: zero commissioni, dep. Min. 10€, no prelievo Bonifico bancario : zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo 5+ giorni lavorativi

: zero commissioni, dep. Min. 10€, prelievo 5+ giorni lavorativi Diners Club: zero commissioni, dep. Min. 10€, no prelievo

● ● ●

Recensioni Queencasino: il verdetto finale di CalcioMercato

Secondo l'opinione maturata dalla nostra redazione dopo la recensione completa di Queencasino, riteniamo che questa piattaforma sia prevalentemente indicata agli utenti interessati al mondo casinò. La sezione sportiva presenta spunti interessanti, specialmente nei mercati legati all'NBA, ma la totale mancanza di bonus dedicati agli scommettitori sportivi limita notevolmente il suo appeal rispetto alla concorrenza. A nostro giudizio, il sito andrebbe rivisto sotto il profilo grafico e della fruibilità, aspetti che oggi risultano poco intuitivi. Tuttavia, la ricchissima offerta di slot, decisamente superiore alla media, rappresenta certamente un valore aggiunto. In sintesi, consigliamo Queencasino a chi predilige le slot machine, ma meno agli appassionati esclusivi di scommesse sportive.

● ● ●

Domande Frequenti

Queencasino è sicuro?

Sì, Queencasino possiede regolare licenza ADM (GAD n. 15099), offrendo sicurezza nelle transazioni e protezione completa dei dati personali degli utenti.

Perché scegliere Queencasino?

Queencasino spicca per l’ampia varietà di slot (oltre 4.000 titoli), mercati interessanti sugli eventi sportivi principali e pagamenti affidabili tramite PayPal e Postepay.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Queencasino?

Dovrebbe introdurre un bonus sport dedicato, migliorare navigabilità e design della piattaforma e aggiungere funzionalità utili per ottimizzare l’esperienza dell’utente.