Bgame Scommesse è un operatore che si distingue per l’offerta di scommesse su eventi sportivi, con un focus particolare sulla Serie A. La piattaforma propone una varietà di promozioni interessanti e un’app mobile ben strutturata per una fruizione facile e veloce. Abbiamo testato personalmente il servizio, dedicando diverse ore a esplorare le scommesse disponibili, la velocità di navigazione e l'interfaccia dell'app. Il nostro obiettivo è fornire un’opinione concreta basata sull’esperienza diretta con l’operatore.

Il nostro riscontro su Bgame

⭐ 2.8/5 Giudizio generale

⭐ 3/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

Bgame ottiene un punteggio complessivo di 2.8/5, posizionandosi dietro i principali bookmaker italiani come Snai, Sisal, Goldbet e a tutti i migliori siti scommesse italiani. Il bonus di benvenuto, che offre un rimborso del 25% sulla prima ricarica fino a 25€, è interessante, ma le condizioni di scommessa a quota minima 5,00 e le restrizioni sulle scommesse multiple ne limitano la fruibilità. La piattaforma è navigabile, ma da desktop si verificano rallentamenti, soprattutto nella sezione scommesse Live. Il palinsesto è focalizzato sulla Serie A, ma offre pochi mercati per altri sport. Il servizio clienti è certamente migliorabile, con tempi di risposta che non si avvicinano a quelli dei principali concorrenti.

Recensioni Bgame sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Offre fino a, con un deposito minimo su scommesse di quota 5,00. Sebbene l'importo possa sembrare contenuto, la possibilità di ottenere un rimborso sui primi passi della scommessa è un'opzione interessante, soprattutto se si è già appassionati di questo campionato.Il bonus, tuttavia, presenta delle condizioni da tenere in considerazione: il Real Bonus deve essere puntato a quota minima 10,00, sempre su match di Serie A, e va utilizzato entro 7 giorni dal suo accredito. Una tempistica piuttosto stretta, che richiede un'azione tempestiva per sfruttare appieno l'offerta. Il bonus non è valido su scommesse multiple e va giocato interamente per poter ottenere il rimborso. In generale, se si è degli appassionati di Serie A e si pianifica di fare più puntate, questa promo può risultare vantaggiosa.

Il bonus di Bgame a confronto

Il bonus scommesse di Bgame offre un rimborso del 25% sulla prima ricarica fino a 25€, con requisiti di puntata su match di Serie A a quota minima 10,00. Rispetto ad altri operatori, come LeoVegas, che propone fino a 500€ in maggiorazioni e free spins su Pirots 3, Bgame risulta meno vantaggioso in termini di importo. Betway, con un Fun Bonus del 100% fino a 100€ e una Free Bet da 5€, offre un bonus più facilmente sbloccabile con condizioni meno restrittive rispetto a Bgame. Rispetto ai suoi competitor, Bgame ha quindi un bonus più limitato, ma con requisiti di puntata più alti.

Come procedere alla registrazione su Bgame

Ma come registrarsi su Bgame? Questo operatore permette anche la registrazione tramite SPID. In basso, la procedura step by step per portare a compimento la registrazione su questo bookmaker e aprire un conto scommesse Bgame nel giro di pochi minuti.

Accedete al sito Bgame.it;

Cliccate sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra ed evidenziato in arancione;

Scegliete la modalità di registrazione (SPID o Classica);

La registrazione SPID richiede un minuto e prevede l’inserimento delle proprie credenziali SPID. Questa modalità non prevede l’invio della copia di un valido documento di identità ed è la più rapida;

La registrazione classica prevede l’inserimento dei propri dati personali e l’invio del documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto).

Che questo operatore rientri nei siti scommesse SPID rappresenta certamente un punto a favore di Bgame.

Bgame: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Bgame offre una selezione di 18 sport, tra cui calcio, tennis, basket e volley. Sebbene il numero di sport sia inferiore rispetto ai principali operatori italiani, come Snai e Sisal, la piattaforma si concentra su discipline popolari.



Per il calcio, gli utenti possono scommettere su competizioni come Serie A, Premier League e Champions League, con circa 250 mercati disponibili per i match di cartello, come un big match di Serie A (nel caso specifico abbiamo analizzato il derby di Milano, Milan-Inter, del 2 febbraio 2025). Questo numero di mercati è inferiore rispetto agli oltre 400 che offrono i bookmaker top, ma comunque sufficiente per una piattaforma di livello medio, con opzioni semplici ma competitive.

Il casinò Bgame: più di 2.000 Slot diverse

Bgame offre una vasta selezione di giochi da casinò online, con oltre 2.000 slot che comprendono titoli di fornitori rinomati come Pragmatic Play, Play'n Go e Netent, ma anche proposte di studi emergenti come Skywind Group e Evoplay. La piattaforma include anche una sezione Casinò Live, con una ricca varietà di giochi con croupier dal vivo, tra cui roulette, blackjack e baccarat.



L'interfaccia di gioco è disponibile su desktop e mobile, sebbene alcuni utenti possano riscontrare rallentamenti, in particolare nella modalità "a schermo intero" su desktop. Bgame offre un bonus casinò di benvenuto con un rimborso del 100% sul primo deposito, fino a un massimo di 2.500€.

Bgame metodi di pagamento disponibili

Bgame offre diverse opzioni per depositi e prelievi. La maggior parte dei depositi sono immediati, tranne bonifici e bollettini che richiedono 2-3 giorni. I prelievi hanno tempistiche variabili, ma vengono elaborati entro pochi giorni. Per dettagli su limiti e commissioni, consulta la sezione "Cassa" del sito o l'assistenza clienti. Di seguito, tutti i metodi di pagamento disponibili su Bgame:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 24 ore Neteller €10.00 24-48 ore Skrill €10.00 24 ore Scratch Card €10.00 24 ore Bonifico bancario €10.00 3-5 giorni lavorativi (possibili commissioni bancarie)

Recensioni Bgame: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di CalcioMercato abbiamo esaminato attentamente la piattaforma di Bgame e, nel complesso, possiamo affermare che si tratta di un bookmaker valido, ma non senza delle aree di miglioramento. Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente l’offerta di scommesse sulla Serie A, un'opzione interessante per gli appassionati del calcio italiano, insieme a un bonus di benvenuto sufficiente, anche se con requisiti di puntata non sempre facili da soddisfare.



Tuttavia, la piattaforma presenta alcuni limiti. Abbiamo riscontrato rallentamenti nell’utilizzo della versione desktop e il numero di mercati per singolo evento è inferiore rispetto a bookmaker più affermati come Snai o Goldbet. Inoltre, l'interfaccia non sempre è così fluida come ci si aspetterebbe.



Nonostante queste criticità, riteniamo che Bgame possa essere una buona scelta per chi cerca un'esperienza di scommesse semplice, con una buona focalizzazione sul calcio, ma per utenti più esigenti o esperti potrebbe risultare meno soddisfacente rispetto ad altri operatori più consolidati.

Domande Frequenti

Bgame è sicuro?

La risposta è affermativa. Come per tutti gli operatori italiani, anche Bgame è dotato di una regolare licenza ADM (Concessione n. 15252), che lo rende compliante alle rigide regole presenti in Italia sul gioco d’azzardo.

Perché scegliere BGame?

Bgame potrebbe rappresentare una buona scelta per coloro i quali cercano siti scommesse SPID, ovvero quei bookmakers che offrono questa modalità di registrazione ai propri clienti.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Bgame?

Bgame dovrebbe migliorare la fluidità dell'interfaccia desktop, ampliare il numero di mercati per evento e ottimizzare i tempi di risposta del servizio clienti per offrire un'esperienza più competitiva.