Esplorare il mondo di 888 Sport significa immergersi in una piattaforma che dal 2016 offre ai giocatori italiani un’esperienza regolamentata e sicura grazie alla licenza ADM (concessione GAD n. 15014). In questa recensione 888, analizzeremo tutto ciò che il sito ha da offrire: dalle scommesse sportive al casinò online, senza tralasciare bonus e promozioni, metodi di pagamento e assistenza clienti.



Il nostro obiettivo è fornire una visione chiara dei punti di forza e delle aree in cui c’è ancora margine di miglioramento, aiutandovi a capire se questa piattaforma è la scelta giusta per voi.

Il nostro riscontro su 888

⭐ 3.5/5 Giudizio generale

⭐ 2/5 Bonus benvenuto

⭐ 4/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3/5 Palinsesto e mercati

⭐ 4/5 Servizio clienti

Il giudizio generale di 3.5/5 evidenzia gli aspetti positivi e le aree di miglioramento di 888. La piattaforma si distingue per un’interfaccia moderna e performante, oltre a un servizio clienti reattivo e competente. Tuttavia, l’assenza di un bonus benvenuto sulle scommesse sportive penalizza – non poco – l’esperienza rispetto ad altri bookmakers presenti sul mercato italiano (Goldbet o Snai, solo per citarne due). A confronto con la concorrenza, 888 risulta più adatto per chi cerca semplicità e velocità d’uso, ma meno competitivo per chi aspira a bonus allettanti e ad un ampio palinsesto scommesse.

Recensioni 888 sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Al momento, 888 Sport non offre un bonus benvenuto scommesse. Una scelta che rappresenta un chiaro punto a sfavore rispetto alla concorrenza e alla maggior parte dei bookmakers, che invece presentano dei welcome bonus sport interessanti. Ad esempio, Goldbet dà diritto a ricevere fino a 3.050 euro di bonus alla registrazione. In ogni caso, 888 prova a compensare l’assenza di un’offerta di benvenuto con promozioni ricorrenti dedicate agli utenti già registrati e con il programma fedeltà 888Club, che premia l’attività costante sulla piattaforma.Nonostante queste iniziative, l’assenza di un’offerta dedicata ai nuovi utenti limita l’attrattiva iniziale del sito. Per chi cerca piattaforme con bonus di benvenuto competitivi, consigliamo di considerare alternative a questo sito. Nei prossimi paragrafi, esploreremo più nel dettaglio le promozioni disponibili e i vantaggi offerti da 888 per i suoi utenti più fedeli. Per conoscere le migliori offerte italiane, è disponibile il nostro articolo dedicato ai bonus scommesse

Come procedere alla registrazione su 888

La registrazione su 888 Sport è semplice e intuitiva. Per iniziare la procedura e aprire un conto gioco 888, sarà sufficiente seguire pedissequamente questa procedura:

Cliccate sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra della Home Page ed evidenziato in giallo;

Compilate i campi richiesti, iniziando con Nome e Cognome, quindi cliccate su “Avanti” per procedere con le altre sezioni;

Inserite i vostri dati personali, come indirizzo di residenza e codice fiscale, confermando di rispettare i requisiti relativi alla maggiore età e alla non titolarità di un altro conto gioco su 888;

Impostate i limiti settimanali o mensili per il gioco responsabile, come richiesto dalla normativa ADM;

Controllate la vostra mail e cliccate sul link di verifica per completare la registrazione.

Attualmente 888 non consente la registrazione tramite SPID. Di conseguenza, una volta completata la registrazione, avrete a disposizione 30 giorni di tempo per inviare una copia fronte-retro di un valido documento di identità (carta di identità, patente o passaporto). Per conoscere gli operatori che offrono questa modalità di registrazione, vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro articolo sui siti scommesse SPID.

888, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Navigare su 888 può essere considerata un’esperienza coinvolgente grazie allo sfondo nero e agli accenti arancioni e bianchi che caratterizzano la piattaforma. Tuttavia, le dimensioni ridotte del testo – soprattutto nella versione desktop – possono risultare poco leggibili. La barra laterale consente di accedere rapidamente a campionati, eventi in corso e promozioni, mentre la macroarea centrale evidenzia le scommesse consigliate. Per piazzare una giocata, basta selezionare l’evento sportivo, cliccare sul mercato desiderato tra quelli disponibili e inserire l’importo nella schedina.



Rispetto ad altri siti scommesse, la navigazione richiede qualche passaggio aggiuntivo, ma le pagine dedicate ai singoli match risultano ben organizzate, con mercati e statistiche facilmente consultabili. L’interfaccia è ideale per chi cerca un’esperienza semplice e lineare, che comunque dovrebbe essere migliorata per avvicinarsi ai competitors. Ad esempio, su Sisal o AdmiralBet la navigazione risulta più semplice e immediata.

888 App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’app mobile 888 Sport combina velocità e funzionalità e offre agli utenti un’esperienza rapida e funzionale. L’aspetto grafico dell’app colpisce per il design curato, che riesce a bilanciare estetica e semplicità d’uso. Tutti i mercati e le scommesse del sito desktop sono disponibili anche nell’app, insieme alle promozioni e al blog dell’operatore. La schermata iniziale mostra eventi live e prematch, con lin rapidi per gli sport principali (calcio, tennis, basket, pallavolo, ecc.). Attualmente l’app è disponibile per gli utenti iOS, mentre per Android è possibile utilizzare la versione web mobile, che – in ogni caso – offre prestazioni soddisfacenti. Dai test che abbiamo condotto, l’app si è dimostrata affidabile e adatta per scommettere in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione.

888: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di 888 si distingue per la varietà di campionati calcistici, dai cosiddetti top campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1), fino a leghe meno conosciute, come – ad esempio – il campionato boliviano o quello tunisimo. Le opzioni di scommessa includono alternative interessanti come “totale gol Pari / Dispari” e “vittoria senza subire reti”. Per gli appassionati di altre discipline, sono disponibili diversi sport, tra cui pallavolo, basket, tennis, rugby, hockey, Formula 1 e MotoGp, oltre a sport di nicchia come Snooker e Freccette.

888Club: cos’è e come funziona

Il programma fedeltà 888Club premia i giocatori con punti accumulati completando missioni su poker, casinò e scommesse. Ogni missione assegna un numero di punti variabile, che consentono di scalare livelli e ottenere premi in gettoni d’oro. I gettoni possono essere convertiti in ricompense selezionabili nella pagina dedicata. Completando un livello, si sbloccano nuove missioni e premi aggiuntivi, garantendo un’esperienza sempre coinvolgente. Non è possibile retrocedere nei livelli, offrendo un progresso continuo. Grazie a questa struttura, 888Club incentiva l’attività regolare, rendendo il gioco ancora più interessante e gratificante per gli utenti.

Valutazione della sezione live streaming

La sezione live streaming di 888 Sport consente di seguire in diretta gli eventi sportivi su cui si è scommesso. Ne consegue una user experience migliorata e più coinvolgente. Per accedere allo streaming, basta accedere al sito con le proprie credenziali e controllare il calendario degli eventi sportivi trasmessi in diretta. Naturalmente, non tutti gli sport prevedono la diretta streaming dei propri eventi, che sono in numero limitato. Questo servizio, combinato con statistiche e infografiche aggiornate in tempo reale, permette agli utenti di vivere l’azione mentre pianificano le proprie strategie di gioco.

Il casinò 888: giochi esclusivi e ampiezza dell’offerta

Grazie alla combinazione di giochi esclusivi e ad un vasto assortimento di slot, 888 casinò emerge come una delle opzioni più complete nel panorama italiano dei casinò online. L’offerta spazia dalle slot firmate dai migliori provider, come Play’n Go, Pragmatic Play o Netent, fino a titoli unici disponibili solo su questa piattaforma (come, ad esempio, la nuovissima “Gallina Adventure - Mexican Madness”). Non mancano i giochi da tavolo, con numerose varianti di roulette, blackjack e baccarat. Il casinò live, curato da Evolution Gaming, propone esperienze innovative con game show interattivi e le ultime novità del settore. A tal proposito, non possiamo non menzionare il Crazy Time, la ruota che continua a catturare – ogni giorno – l’interesse di migliaia di appassionati.



Con un RTP medio che sfiora il 97%, 888 casinò si pone tra i migliori operatori per qualità e convenienza, regalando agli utenti un’esperienza soddisfacente. A differenza del comparto scommesse, nella sezione casinò è previsto un interessante bonus benvenuto, che dà diritto a ricevere fino a 1.000 euro più ulteriori 50 Free Spins in regalo.

888 metodi di pagamento disponibili

888 offre una vasta scelta di metodi di pagamento per soddisfare le esigenze dei suoi utenti. Ecco una sintesi:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche Carta di credito/debito €10.00 Prelievo in 6 giorni lavorativi. Bonifico bancario €10.00 Prelievo in 5-8 giorni lavorativi. Paypal e Postepay €10.00 Prelievo in 2-3 giorni lavorativi. Neteller e Skrill €5.00 Prelievo in 2-3 giorni lavorativi. Apple Pay €10.00 Prelievo in 6 giorni lavorativi.

Questi metodi garantiscono transazioni rapide e senza commissioni, rendendo l’esperienza su 888casino semplice e conveniente.

Assistenza clienti 888, un servizio da migliorare

Il servizio clienti di 888 mette a disposizione diverse modalità di supporto, tra cui una chat virtuale con Amanda, il bot interattivo dell’operatore. Abbiamo testato questa funzione per chiarimenti sui tempi di prelievo tramite PayPal (leggi il nostro articolo sui siti scommesse PayPal). Amanda ha fornito risposte rapide e dettagliate, guidandoci attraverso i passaggi necessari. Tuttavia, l’assenza di un contatto diretto con operatori umani limita la possibilità di affrontare problematiche più complesse. Nonostante ciò, il sistema si è dimostrato efficace per esigenze comuni, con risposte tempestive e ben organizzate.

Come contattare l’assistenza clienti dell’operatore

888 offre diverse modalità per ricevere assistenza in caso di dubbi o problematiche:

FAQ: Una sezione dettagliata sul sito, con risposte alle domande più frequenti.

Una sezione dettagliata sul sito, con risposte alle domande più frequenti. Live Chat con Bot Amanda: Disponibile 24/7, fornisce risposte immediate su temi comuni come prelievi e depositi.

Disponibile 24/7, fornisce risposte immediate su temi comuni come prelievi e depositi. Modulo di Contatto Email: Compilabile sul sito ufficiale all’indirizzo help.888.it, per inviare richieste più specifiche e ricevere risposta direttamente nella propria casella di posta.

Il servizio è pensato per garantire un supporto rapido e accessibile, con margini di miglioramento legati all’introduzione di un’opzione di chat con operatori umani per situazioni più complesse.

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Abbiamo analizzato le opinioni degli utenti su 888 tramite piattaforme come Trustpilot, raccogliendo feedback sia positivi che negativi:



Feedback positivi:

Esperienza di gioco completa: "Ottima piattaforma, giochi vari e ben organizzati, mi trovo sempre bene."

"Ottima piattaforma, giochi vari e ben organizzati, mi trovo sempre bene." Supporto efficace: "Ho utilizzato il servizio clienti via email e ho ricevuto una risposta chiara e veloce."

"Ho utilizzato il servizio clienti via email e ho ricevuto una risposta chiara e veloce." Casinò live di alta qualità: "Il casinò live è fantastico, con molte varianti e game show innovativi."

Feedback negativi:



Assenza di chat con operatori umani: "La chat con il bot è utile, ma in alcune situazioni serve parlare con una persona."

Tempi di prelievo lunghi: "Alcuni prelievi impiegano più tempo del previsto, soprattutto con carte di credito."

Recensioni 888: il verdetto finale di CalcioMercato

Dopo un’analisi approfondita, possiamo affermare che 888 si posiziona come una scelta interessante per chi cerca un’esperienza di gioco affidabile e sicura. Tra i punti di forza spiccano l’interfaccia intuitiva, ideale anche per i principianti, e il ricco catalogo del casinò live, con varianti di giochi da tavolo e titoli innovativi.



Tuttavia, non sono assenti alcune limitazioni. L’assenza di un bonus di benvenuto per le scommesse sportive e l’assenza di un supporto con operatori umani nella chat rappresentano due aree da migliorare. Nonostante ciò, grazie alla combinazione di varietà, sicurezza e qualità, 888 rimane una piattaforma competitiva nel mercato italiano.

Domande Frequenti

888 è sicuro?

Sì, 888 è una piattaforma affidabile, regolata dalla licenza ADM (GAD n. 15014), che garantisce sicurezza e trasparenza per gli utenti italiani.

Perché scegliere 888?

Per la varietà di giochi esclusivi, un casinò live di alto livello e un’interfaccia intuitiva, che rendono l’esperienza accessibile e coinvolgente.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di 888?

L’introduzione di una live chat con operatori umani e un bonus di benvenuto per le scommesse sportive migliorerebbero l’esperienza utente.