Goldbet è tra gli operatori con licenza ADM maggiormente apprezzati in Italia. Grazie ai Bonus Goldbet, i giocatori hanno l’opportunità di ottenere vantaggi aggiuntivi per migliorare la propria esperienza di gioco e testare la piattaforma con un rischio minore sul proprio capitale. In questa pagina ti spiegheremo in modo chiaro e semplice come funzionano questi bonus e come sfruttarli al meglio. Se sei un nuovo utente, puoi approfittare di uno dei migliori bonus senza deposito presenti sul mercato italiano e di interessanti bonus sul primo deposito.





Il bonus Goldbet vince al confronto con altri operatori? Qui il nostro resoconto

Il bonus Goldbet benvenuto sulle scommesse fino a 3.050 euro si distingue per la sua generosità e struttura articolata. Ma come si confronta con Snai e Betsson? Snai propone un bonus fino a 1.024 euro, con 15 euro senza deposito e fino a 500 euro dedicati alle scommesse sportive. Betsson offre un bonus immediato di 100 euro senza deposito (50 euro sport, 50 euro casinò) e un bonus del 100% sul primo deposito fino a 100 euro.

Goldbet spicca tra i migliori siti scommesse italiani per il bonus senza deposito fino a 2.000 euro con registrazione SPID, un vantaggio unico per iniziare senza rischi. Il bonus del 200% sul primo deposito fino a 1.000 euro è altrettanto competitivo, sebbene richieda attenzione per soddisfare i requisiti di puntata. In termini di valore complessivo, Goldbet supera la concorrenza, ma la sua struttura multilivello potrebbe risultare meno intuitiva per chi preferisce bonus più semplici e immediati.





Come funziona il bonus Goldbet in dettaglio

Il bonus Betsson consiste in un bonus del 100% sulla prima ricarica fino a un massimo di 100€. Per ottenerlo, è necessario effettuare una ricarica di almeno 10€ entro 7 giorni dalla registrazione, utilizzando metodi di pagamento validi (Skrill e Neteller sono esclusi). Il bonus deve essere giocato una volta entro 3 giorni dall'assegnazione e può essere utilizzato solo per scommesse multiple sul mercato ESITO FINALE 1X2 prematch di incontri di calcio, con almeno 5 eventi e una quota minima di 1.50 per singolo evento. Un esempio pratico: se si effettua una ricarica di 100€, si riceverà un bonus di 100€, che dovrà essere utilizzato per scommettere su almeno 5 eventi con quota minima di 1.50 ciascuno entro 3 giorni. Eventuali vincite saranno convertite in Real Bonus fino a un massimo di 200€, da utilizzare per ulteriori scommesse entro 3 giorni.

Come attivare il bonus Betsson in fase di registrazione

Come anticipato, il bonus benvenuto Goldbet dedicato alle scommesse sportive offre fino a 3.050 euro. Questa offerta si compone di tre fasi:

Bonus senza deposito : per ottenere i 2.000 euro senza deposito sarà necessario registrarsi tramite SPID. Una volta accreditato, il fun bonus deve essere rigiocato almeno 50 volte (entro 3 giorni) su una selezione di Slot indicate dall’operatore;

: per ottenere i 2.000 euro senza deposito sarà necessario registrarsi tramite SPID. Una volta accreditato, il fun bonus deve essere rigiocato almeno 50 volte (entro 3 giorni) su una selezione di Slot indicate dall’operatore; Bonus primo deposito : in fase di prima ricarica è possibile ricevere fino a 1.000 euro, pari al doppio dell’importo della prima ricarica (200%), con un volume di scommesse pari a 6 volte l’importo del deposito, su triple con quota minima 1.50. Si hanno 30 giorni di tempo per soddisfare questi requisiti;

: in fase di prima ricarica è possibile ricevere fino a 1.000 euro, pari al doppio dell’importo della prima ricarica (200%), con un volume di scommesse pari a 6 volte l’importo del deposito, su triple con quota minima 1.50. Si hanno 30 giorni di tempo per soddisfare questi requisiti; Bonus Sport e Virtual: con un deposito minimo di 20 euro entro 7 giorni sarà possibile ricevere il 5% fino a 25 euro da giocare sulle sezioni Sport o Virtuali a quota minima 6.00.

Esempio pratico: se depositi 100 euro, dovrai effettuare puntate complessive per 600 euro su scommesse con almeno 3 eventi a quota minima 1.50 per singolo evento. In questo modo, sbloccherai 200 euro di bonus che – a sua volta – dovrà essere giocato su multiple con almeno 4 eventi e quota complessiva pari o superiore a 2.50.

Come attivare il bonus Goldbet in fase di registrazione

Per attivare il bonus sport Goldbet di benvenuto in fase di registrazione occorre prestare attenzione ad alcune accortezze. Una su tutte: effettuare la registrazione tramite SPID, che ti darà diritto a ricevere un fun bonus senza deposito da 2.000 euro. Di seguito, la procedura passo-passo per riuscire ad aprire un conto scommesse Goldbet senza problemi:

Visita il sito ufficiale : accedi al portale di Goldbet e clicca su “Registrati”, posizionato in alto a destra ed evidenziato in giallo;

: accedi al portale di Goldbet e clicca su “Registrati”, posizionato in alto a destra ed evidenziato in giallo; Inserisci il tuo codice fiscale : digita le lettere e i numeri che compongono il tuo codice fiscale per passare allo step successivo;

: digita le lettere e i numeri che compongono il tuo codice fiscale per passare allo step successivo; Registrati con SPID : seleziona la modalità di registrazione tramite SPID per usufruire del bonus senza deposito da 2.000 euro. Se sceglierai di registrarti tramite modalità classica, non avrai diritto a ricevere questo bonus;

: seleziona la modalità di registrazione tramite SPID per usufruire del bonus senza deposito da 2.000 euro. Se sceglierai di registrarti tramite modalità classica, non avrai diritto a ricevere questo bonus; Accesso SPID : seleziona il provider con cui hai un account SPID e inserisci le credenziali. Dopodiché, consenti a Goldbet di utilizzare i tuoi dati per la creazione del conto scommesse;

: seleziona il provider con cui hai un account SPID e inserisci le credenziali. Dopodiché, consenti a Goldbet di utilizzare i tuoi dati per la creazione del conto scommesse; Completa la registrazione: nell’ambito dell’operazione “Gioco Responsabile”, imposta i tuoi limiti di gioco.

Una volta completata la registrazione, effettua un primo deposito da almeno 20 euro per aderire a tutte le componenti del bonus benvenuto. Se vorrai sfruttare l’intero importo del bonus primo deposito, la tua ricarica dovrà essere di almeno 500 euro. Rispetto ad altri operatori, Goldbet semplifica l’attivazione del bonus benvenuto scommesse senza dover inserire codici promozionali.

Altri bonus Goldbet di benvenuto nella piattaforma

Bonus Goldbet per il casinò e slot machine

Bonus Goldbet per i pokeristi

Bonus Goldbet per giocare a bingo online

Su Goldbet non è presente solo il bonus sport per i nuovi clienti. Chi non ha ancora un account con questo operatore, potrà scegliere il bonus benvenuto più consono alle proprie preferenze.Gli appassionati dei giochi da casinò potranno usufruire di un. Oltre al bonus senza deposito da 2.000 euro tramite SPID (funziona allo stesso modo del bonus benvenuto sport), potrai ricevere un rimborso del 100% sul primo deposito fino a 1.000 euro. Il fun bonus deve essere utilizzato entro 3 giorni ed è spendibile sulle slot del provider “Inspired”. Riguardo ai requisiti di puntata, questo bonus ha un turnover pari a 40x.Gli amanti del tavolo verde possono ricevere fino a 2.300 euro. Ilpropone un rimborso sul primo deposito del 100% fino a 300 euro. Lo sblocco del bonus sarà progressivo: ogni 30 euro di rake accumulata, riceverai 15 euro fino al raggiungimento dell’importo della tua prima ricarica (minimo 10 euro). Oltre a ciò, si avrà diritto – anche in questo caso – al bonus senza deposito SPID da 2.000 euro.Scegliendo il bonus benvenuto Bingo, i nuovi utenti riceveranno unda utilizzare nella sezione dedicata alla “tombola online”. Per aderire all’offerta sarà sufficiente effettuare una ricarica da almeno 5 euro e giocare per la prima volta al Bingo di Goldbet. Inoltre, se effettuerai la registrazione tramite SPID, riceverai 2.000 euro di bonus senza deposito da utilizzare su una selezione di Slot.

Bonus Goldbet ricorrenti: le promo per gli utenti registrati

Oltre ai bonus benvenuto, Goldbet mette a disposizione dei propri clienti più fedeli una serie di promozioni ricorrenti. Se ben sfruttate, queste offerte possono risultare – in alcuni casi – vantaggiose. Scopriamo le principali che sono attualmente presenti su Goldbet.

Bonus multipla

Su Goldbet, il Bonus Multipla ti permette di aumentare le tue vincite combinando almeno 5 eventi validi in un'unica schedina. La maggiorazione percentuale si applica alla vincita netta e cresce con l’aumentare degli eventi: parte dal 4%con 5 eventi e arriva fino al 250% per 30 eventi. Gli eventi devono avere quote pari o superiori a 1.25 e disputarsi entro 7 giorni dal piazzamento della giocata. Eventi rimborsabili (quota 1) non contribuiscono al bonus, che verrà ricalcolato al pagamento della vincita. Il limite massimo di vincita è di 50.000 euro per schedina.

Bonus Jackpot Virtuale Goldbet

Il Bonus Jackpot Virtuale di Goldbet è suddiviso in 6 livelli, con premi fino a 500 euro al Livello 6. Ogni scommessa effettuata sui giochi virtuali contribuisce all’accumulo del bonus tramite una barra di avanzamento visibile nella sezione Virtuali. Si hanno a disposizione 48 ore per completare ogni livello: se non raggiungi il 100% in tempo, il progresso e il livello si azzerano. Completato un livello, ricevi il bonus corrispondente (es. 5 euro al Livello 1). I bonus sono validi 15 giorni e spendibili solo sui Virtuali.

Bonus giornalieri Goldbet

Altre promozioni ricorrenti Goldbet sono:

Cashback Player NBA : prevede un rimborso del 10% fino a 20 euro sulle perdite nette delle scommesse effettuate sui giocatori NBA;

: prevede un rimborso del 10% fino a 20 euro sulle perdite nette delle scommesse effettuate sui giocatori NBA; Ancora Lui : prevede un bonus sport del 50% fino a 30 euro sulla prima singola piazzata su un match diverso che sarà selezionato dall’operatore di settimana in settimana;

: prevede un bonus sport del 50% fino a 30 euro sulla prima singola piazzata su un match diverso che sarà selezionato dall’operatore di settimana in settimana; Bonus Plus: prevede un rimborso del 30% fino a 30 euro su tutte le multiple non vincenti piazzate sui mercati Plus.

Il nostro parere complessivo sulle offerte e bonus Goldbet

Dal punto di vista della redazione di Calciomercato.com, Goldbet si conferma come uno degli operatori più completi e competitivi del mercato italiano. L’offerta di benvenuto fino a 3.050 euro rappresenta un punto di forza, grazie alla combinazione di bonus sul deposito, bonus senza deposito tramite SPID e premi dedicati alle scommesse sportive e virtuali. Si tratta di un’offerta generosa ma articolata, che richiede attenzione per rispettare i requisiti di sblocco, soprattutto in termini di tempistiche e tipologie di giocate valide.

Il Bonus Multipla e il Jackpot Virtuale sono proposte aggiuntive interessanti, pensate per offrire ulteriori opportunità agli utenti più attivi e strategici. Goldbet opera in un ambiente regolamentato e sicuro, grazie alla licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che garantisce il rispetto delle normative italiane in termini di trasparenza, protezione dei giocatori e sicurezza delle transazioni.



In sintesi, le offerte Goldbet riescono a combinare varietà, valore e affidabilità, rendendole una scelta solida per chi cerca promozioni competitive all’interno di un contesto tutelato e controllato.

Vantaggi e Svantaggi

I bonus offerti da Goldbet presentano diversi aspetti positivi e alcune criticità, secondo le opinioni degli utenti che abbiamo trovato in giro per il web e che abbiamo ritenuto affidabili.

Pro:

Bonus benvenuto generoso : fino a 3.050 euro per i nuovi iscritti, con 1.000 euro di bonus scommesse e 2.000 euro di bonus senza deposito rappresentano uno dei migliori bonus benvenuto presenti sul mercato italiano;

: fino a 3.050 euro per i nuovi iscritti, con 1.000 euro di bonus scommesse e 2.000 euro di bonus senza deposito rappresentano uno dei migliori bonus benvenuto presenti sul mercato italiano; Varietà di promozioni: sono disponibili diverse offerte, ognuna dedicata ad uno sport differente, che consentono di coprire una vasta fascia di giocatori e amanti di scommesse.

Contro:

Requisiti di scommessa impegnativi: alcuni utenti segnalano che le condizioni per sbloccare il bonus, come il rollover e le quote minime, possono risultare molto complesse e richiedono attenzione.

Domande frequenti sui bonus Goldbet

È possibile cumulare i bonus benvenuto Goldbet?

La risposta a questa domanda è negativa: non è possibile accumulare le offerte di benvenuto. Al momento della registrazione, infatti, è possibile scegliere un unico bonus benvenuto in base alle proprie preferenze.

La registrazione classica dà diritto al bonus senza deposito?

No, l’unica modalità di registrazione per ottenere il bonus senza deposito da 2.000 euro è quella tramite SPID.

Qual è l’importo minimo da ricaricare per ottenere il bonus benvenuto scommesse?

Per aderire all’offerta sport Goldbet dedicata ai nuovi clienti, l’importo minimo da depositare è di 20 euro.