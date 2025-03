Staryes è un bookmaker italiano di proprietà della società Macao Srl che esercita la propria attività sui giochi a distanza con licenza ADM numero 15465. Nello scrivere questa recensione su Staryes sport, abbiamo testato il sito per 21 ore complessive spalmate su 4 giorni. Nei paragrafi che seguono, troverete la nostra opinione obiettiva su questo operatore e le nostre valutazioni su bonus, promozioni, palinsesto e quote scommesse.

● ● ●

Il nostro riscontro su Staryes

⭐ 3.5/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 3/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Tra gli aspetti che ci hanno maggiormente colpito di Staryes c’è il bonus benvenuto, che consente di ricevere fino a 1.050 euro da giocare nella sezione Scommesse. Tra le noti dolenti, segnaliamo un’interfaccia grafica non all’altezza dei migliori siti scommesse (come Sisal o Snai) e pochi metodi di pagamento messi a disposizione degli utenti.

● ● ●

Recensioni Staryes sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus benvenuto sport di Staryes risulta interessante, poiché offre ai nuovi utenti fino a 1.050 euro. Quali sono, però, i termini e le condizioni della promozione? È necessario inserire il codice promo WELCOMESPORT in fase di registrazione. Successivamente, per sbloccare il bonus, occorre effettuare giocate da almeno 20 euro con quota minima 2.50. Ogni 20 euro giocati generano 10 euro in funbonus, fino al limite massimo previsto. Tuttavia, la conversione del bonus scommesse risulta difficoltosa, considerando che il funbonus richiede scommesse multiple di minimo 3 eventi per essere utilizzato.

● ● ●

Il bonus di Staryes a confronto

Il bonus benvenuto di Staryes offre fino a 1.050€, cifra superiore rispetto ai 100€ proposti da Betsson e Betway. Tuttavia, le condizioni di Staryes risultano più impegnative, con obbligo di scommesse multiple (almeno 3 eventi) per convertire il funbonus. Betsson prevede un rollover contenuto: basta giocare una sola volta l'importo depositato su multiple da almeno 3 eventi (quota minima 1,50 ciascuno) per ottenere il bonus. Betway richiede di rigiocare il deposito una volta su singole o multiple entro 7 giorni, ma la conversione del bonus impone puntate pari a 5 volte il valore ricevuto su multiple con quota minima totale 4,00. Pertanto, Staryes rimane il più generoso, ma con condizioni più complesse rispetto agli altri due operatori.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Staryes

Quella classica è l’unica modalità di registrazione presente su Staryes, che dunque non rientra tra i siti scommesse SPID. Per aprire un nuovo conto gioco su questo operatore, bisogna:

Accedere al sito www.staryes.it;

Cliccare su “Registrati”, in alto a destra nella versione desktop;

Compilare i primi campi richiesti, come nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, ecc.;

Nella fase successiva, continuare con la compilazione di altri dati come indirizzo di residenza, mail, numero di telefono e scelta delle credenziali di accesso;

Cliccare sul link ricevuto tramite SMS o mail per confermare l’apertura del conto scommesse;

Inviare una copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. Vi suggeriamo di eseguire subito questo passaggio così da essere eleggibili – sin da subito – a ricevere il bonus benvenuto.

● ● ●

Staryes: recensioni sul palinsesto sportivo

Abbiamo analizzato attentamente l’offerta sportiva di Staryes, che può vantare 23 diverse discipline nel proprio palinsesto, numero leggermente sopra la media del mercato italiano. Il punto forte di questo operatore, però, sono i mercati scommesse: per i principali match calcistici ne abbiamo contati oltre 600, inclusi quelli speciali e le combo, una varietà apprezzabile anche dagli utenti più esperti e che si avvicina ai migliori siti scommesse come, ad esempio, Betsson. Tuttavia, va segnalato che l’esperienza di gioco non è sempre fluida: l’interfaccia grafica appare datata e poco intuitiva, rendendo più complesso del dovuto individuare rapidamente gli eventi su cui puntare. Una maggiore cura nella sezione grafica potrebbe migliorare sensibilmente la qualità generale dell'offerta.

● ● ●

Il casinò Staryes: più di 2.500 slot, spicca Aviator

La sezione casinò brilla per diversi fattori: quella di inserire più di 2.500 slot di 45 diversi provider è una scelta che vuole intercettare un ampio numero di giocatori e appassionati del casinò online. Abbiamo apprezzato molto l’inserimento di un flipper in modalità demo (a soldi finti) nella schermata delle Slot. Un modo alternativo e originale per testare la piattaforma che non ci era mai capitato di vedere prima. Tra i titoli più apprezzati spicca Aviator e, nella sezione Live, il Crazy Time, anche se manca – al momento – la versione in lingua italiana. Nella sezione promozioni, è presente un bonus casinò di benvenuto fino a 1.050 euro, ma – come per le scommesse – manca un bonus senza deposito che dia la possibilità di provare alcuni giochi senza rischiare il proprio capitale.

● ● ●

Staryes metodi di pagamento disponibili

Sono solo 6 i metodi di pagamento presenti su Staryes, un numero di molto inferiore a siti casinò del calibro di Lottomatica, Goldbet o Snai. In basso, l’elenco dei metodi con cui è possibile effettuare depositi e/o prelievi:

Carta di credito: deposito minimo 10€, prelievo 1-2 giorni lavorativi;

Scratch Card: deposito minimo 10€, prelievo non disponibile;

Bonifico Bancario/Postale: deposito minimo 5€, prelievo 3-5 giorni lavorativi;

Postepay: deposito minimo 10€, prelievo entro 24 ore;

PayPal: deposito minimo 5€, prelievo entro 24 ore.

● ● ●

Recensioni Staryes: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di CalcioMercato abbiamo opinioni contrastanti su Staryes. Da un lato apprezziamo molto l’impegno dimostrato sul bonus di benvenuto, tra i più elevati nel panorama italiano con un valore massimo di 1.050€. Allo stesso modo, riteniamo valida la varietà di mercati nelle scommesse sportive. Dall’altro lato, siamo rimasti delusi dall’interfaccia grafica, non al passo con altri siti top come Snai e Goldbet. Altro aspetto che ci lascia perplessi è la scelta limitata dei metodi di pagamento, inferiore alla media del mercato. Complessivamente, pur riconoscendo alcuni punti di forza, crediamo che Staryes debba ancora lavorare molto per avvicinarsi ai migliori operatori ADM.

● ● ●

Domande Frequenti

Staryes è sicuro?

Sì, Staryes possiede regolare licenza ADM numero 15465 e rispetta tutte le normative italiane su sicurezza, protezione dei dati personali e tutela del gioco responsabile.

Perché scegliere Staryes?

Staryes è consigliato per l’ampio palinsesto sportivo, soprattutto calcistico, e per l'offerta casinò con oltre 2.500 slot, inclusi titoli popolari come Aviator.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Staryes?

Staryes dovrebbe migliorare l’interfaccia grafica, oggi poco intuitiva rispetto ai concorrenti principali, e ampliare la gamma dei metodi di pagamento disponibili, al momento piuttosto limitata.