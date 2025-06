Tra i siti appartenenti al network di Fivebet Srl, che opera in Italia con licenza ADM numero 15201 ci siamo imbattuti in Vincitubet. Sebbene il sito presenti diverse lacune, come vedremo in seguito, lo abbiamo ritenuto meritevole di recensione. Oltre a tutte le informazioni relative a bonus, promozioni, modalità di registrazione, ecc., di seguito potrete conoscere la nostra opinione reale e onesta su questo operatore.

● ● ●

Il nostro riscontro su Vincitubet

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 3.5/5 Bonus benvenuto

⭐ 2/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 2.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2.5/5 Servizio clienti

Dopo aver testato il sito di Vincitubet per quasi 20 ore, spalmate su 4 giorni, abbiamo deciso di assegnare un giudizio complessivo di 2,5 stelle su 5 a questo operatore. Tra i punti critici, è emersa una esperienza di navigazione certamente negativa, soprattutto nella versione desktop del sito. In particolare, la grafica risulta poco accattivante e le voci sul menù tendono a sovrapporsi nei monitor inferiori ai 14 pollici. Tra i punti di forza, il principale è rappresentato dal bonus senza deposito di benvenuto per lo sport.

● ● ●

Recensioni Vincitubet sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Ildedicato alle scommesse sportive viene erogato senza bisogno di ricaricare il conto gioco. Con la sola registrazione e la convalida dei documenti, infatti, si ha diritto a ricevere un bonus senza deposito da 100 euro utilizzabile nella sezione sport. Sebbene i requisiti non siano semplici da soddisfare, grazie a questa promozione avrete la possibilità di testare e valutare la piattaforma in maniera totalmente gratuita e senza rischiare il proprio capitale. Per trasformare il fun bonus senza deposito in real bonus, l’importo ricevuto (100 euro) ha un turnover pari a 12x da giocare in multipla con almeno 4 eventi e quota non inferiore a 1,50 per singolo evento. L’importo massimo che può essere piazzato per ogni giocata è pari a 10 euro.

● ● ●

Il bonus di Vincitubet a confronto

Vincitubet offre un'opportunità interessante per gli appassionati di scommesse sportive: un bonus senza deposito di 100€ in fun bonus sportivo. Questa promozione ti permette di provare la piattaforma senza alcun investimento iniziale, una soluzione ideale per chi vuole esplorare le funzionalità del sito prima di impegnarsi economicamente.



Confronto con i competitor:

Goldbet : A differenza di Vincitubet, Goldbet propone un bonus del 200% fino a 1.000€. Questa offerta è attivabile con un primo deposito e prevede un rollover di 6x su schedine triple con quota minima di 1.50. Sebbene l'importo massimo sia notevolmente più alto, i vincoli sono meno stringenti rispetto a quelli che si potrebbero trovare in altre offerte simili.

: A differenza di Vincitubet, Goldbet propone un Questa offerta è attivabile con un primo deposito e prevede un rollover di 6x su schedine triple con quota minima di 1.50. Sebbene l'importo massimo sia notevolmente più alto, i vincoli sono meno stringenti rispetto a quelli che si potrebbero trovare in altre offerte simili. Snai: Snai adotta un approccio più diversificato, offrendo una combinazione di bonus: un bonus immediato di 15€, un bonus GOLD fino a 500€, 500€ dedicati al casinò e 9€ extra. Questa varietà rende l'offerta di Snai particolarmente versatile, adatta a chi cerca non solo scommesse sportive ma anche esperienze di gioco differenti.

In sintesi, mentre il bonus senza deposito di Vincitubet è perfetto per un primo approccio senza rischi, i competitor come Goldbet e Snai presentano offerte più consistenti o diversificate, seppur con requisiti di attivazione legati a un primo deposito o a condizioni di gioco specifiche. La scelta migliore dipende dalle tue preferenze: se cerchi un assaggio gratuito, Vincitubet è l'ideale; se punti a bonus più sostanziosi o a un'offerta più ampia, potresti considerare le proposte degli altri operatori.



● ● ●

Come procedere alla registrazione su Vincitubet

Aprire un conto scommesse su Vincitubet richiede 5-6 minuti, se non si considera l’invio del documento per la convalida del conto gioco. Attualmente, la registrazione classica è l'unica modalità disponibile, il che significa che Vincitubet non rientra tra i siti scommesse SPID, ovvero che offrono questa tipologia di registrazione. Di seguito, trovi tutti i passaggi per aprire un nuovo conto gioco:

Accedere a Vincitubet.it;

Cliccare sul tasto "Registrati”;

Inserire i propri dati personali, inclusi nome, cognome e codice fiscale, per agevolare la compilazione automatica di alcuni campi e cliccare su “Fase successiva”;

inclusi nome, cognome e codice fiscale, per agevolare la compilazione automatica di alcuni campi e cliccare su “Fase successiva”; Proseguire con la compilazione dei campi mancanti, scegliere una username univoca e una password che rispetti i requisiti di sicurezza. Inserire anche l'indirizzo email e il numero di cellulare;

scegliere una username univoca e una password che rispetti i requisiti di sicurezza. Inserire anche l'indirizzo email e il numero di cellulare; Impostare le limitazioni sul deposito , in conformità con le normative ADM sul Gioco Responsabile, e scegliere il bonus di benvenuto desiderato;

, in conformità con le normative ADM sul Gioco Responsabile, e scegliere il bonus di benvenuto desiderato; Accettare i campi relativi a "Privacy", "Contratto" e "Termini e condizioni" e cliccare sul pulsante di registrazione;

e cliccare sul pulsante di registrazione; Inviare la copia fronte-retro di un proprio documento di identità in corso di validità. Questa operazione è fondamentale per convalidare il conto e va effettuata entro 30 giorni dalla data di apertura per evitare la sospensione dell'account e per abilitare tutte le funzionalità del sito, inclusi i prelievi delle vincite.

● ● ●

Vincitubet: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Vincitubet è articolato e copre tutte le principali discipline, anche se presenta alcune carenze sul piano della personalizzazione delle giocate rispetto ai top operatori del settore. Il numero di mercati disponibili per evento è buono, ma l’interfaccia rende meno intuitivo l’accesso alle scommesse live e alle opzioni avanzate.



● Sport disponibili: calcio, tennis, basket, volley, rugby, pallamano, cricket, snooker, sci, Formula 1 e oltre 5 discipline minori.

● Modalità di gioco: scommesse pre-match, live e antepost.

● Mercati principali: 1X2, Under/Over, Risultato Esatto, Doppia Chance, Combo, Handicap, Marcatori, Cartellini.

● Quote live: aggiornamento in tempo reale, ma con reattività migliorabile.



Nel complesso, l’offerta sportiva di Vincitubet è sufficiente per uno scommettitore medio, ma inferiore per varietà e fruibilità rispetto a siti come Betsson o Lottomatica.

● ● ●

Il casinò Vincitubet: 100 Free Spin senza deposito all’attivazione del conto

Il punto di forza dell’offerta casinò Vincitubet è rappresentato dalla promozione di benvenuto che assegna 100 Free Spin senza deposito ai nuovi utenti, subito dopo la verifica del conto gioco. Un incentivo tra i più vantaggiosi nel panorama ADM per chi desidera iniziare senza ricaricare.

Bonus benvenuto: 100 Free Spin senza deposito, validi sulle slot Pragmatic

100 Free Spin senza deposito, validi sulle slot Pragmatic Condizioni: attivazione automatica dopo invio documento e verifica del conto

attivazione automatica dopo invio documento e verifica del conto Validità: 7 giorni dalla data di accredito dei giri gratuiti

7 giorni dalla data di accredito dei giri gratuiti Requisiti: Fun Bonus con rollover 50x, convertibile in Real Bonus

Fun Bonus con rollover 50x, convertibile in Real Bonus Prelievo: il Real Bonus va giocato almeno 1 volta per essere ritirabile

La selezione di giochi è ampia e include oltre 1.000 slot, tavoli live, giochi da casinò classici e quick games. L’interfaccia può risultare datata, ma l’esperienza complessiva si dimostra solida, soprattutto per gli appassionati di slot online.

● ● ●

Vincitubet metodi di pagamento disponibili

Vincitubet propone diverse modalità per ricaricare il conto gioco e prelevare le vincite, adattandosi sia agli utenti digitali che a chi preferisce soluzioni più tradizionali. L’importo minimo di deposito è generalmente di 5 euro, anche se alcuni metodi possono prevedere limiti differenti.

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche prelievo Carta di credito/debito €5.00 immediato Postepay €5.00 immediato Nuvei €5.00 immediato Paypal €5.00 ​immediato Scratch Card €5.00 ​immediato Bonifico bancario €5.00 2-3 giorni lavorativi

I prelievi seguono tempistiche simili ai depositi, ma possono variare in base al metodo scelto e alla verifica del conto. Manca, al momento, il supporto a sistemi come Skrill o carte prepagate come Paysafecard.

● ● ●

Recensioni Vincitubet: il verdetto finale di CalcioMercato

Vincitubet è un sito con luci e ombre, che si distingue nel panorama ADM per l’ottimo bonus senza deposito, ma che fatica a offrire un’esperienza all’altezza dei migliori operatori italiani. La navigazione su desktop è poco fluida, con una grafica datata e una struttura poco ottimizzata per dispositivi di piccole dimensioni. Tra le note liete, il casinò si presenta ricco e ben assortito, grazie anche alla promozione iniziale con 100 Free Spin. La sezione sportiva, pur coprendo numerosi eventi, resta indietro per varietà e personalizzazione. In sintesi, Vincitubet è consigliato per un primo approccio gratuito, ma poco competitivo nel lungo periodo.

● ● ●

Domande Frequenti

Vincitubet è sicuro?

Sì, è un sito autorizzato ADM con concessione numero 15201, quindi opera legalmente in Italia.

Perché scegliere Vincitubet?

Perché offre un bonus senza deposito da 100€ e 100 Free Spin subito dopo la registrazione.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Vincitubet?

Grafica, usabilità su desktop, servizio clienti e varietà nei mercati sportivi disponibili dovrebbero essere migliorate nella piattaforma Vincitubet.