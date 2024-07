Torino-Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Getty Images

Dopo aver battuto in rimonta la Virtus Verona per 2-1, il Torino chiude il ritiro di Pinzolo con l'amichevole contro la Cremonese. Il calcio d'inizio della partita è sabato 27 luglio allo stadio Pineta di Pinzolo, dove da una decina di giorni la squadra allenata da Paolo Vanoli sta lavorando in vista dell'inizio ufficiale della stagione.Partita: Torino-CremoneseData: sabato 27 luglio 2024Orario: 16.00Canale TV: -Streaming: Torino ChannelDove vederla: Torino Channel può essere essere vista esclusivamente in streaming su Torino Channel, la piattaforma on demand della società granata. Per assistere alla partita bisogna registrarsi al sito.

Telecronaca Torino Channel: Gualtiero LasalaA Pinzolo nella tarda serata di giovedì è arrivato anche Ché Adams, l'attaccante scozzese preso a parametro zero dopo che si era svincolato dal Southampton. Contro la Cremonese potrebbe giocare il suo promo spezzone di partita con la maglia granata, ma la coppia titolare sarà quella composta da Duvan Zapata e Antonio Sanabria.Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.: Saro; Ghiglione, Prendi, Bianchetti, Quagliata; Majer, Collocolo; Johnsen, Falletti, Vandeputte; Tsadjout.