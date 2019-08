San Siro pieno come non era mai stato nemmeno per i big match, tutti gli occhi erano puntati su di lui: "E' stato un momento particolare, mi sono commosso". Riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro nel tempo: 18 agosto 1995, Trofeo Berlusconi. Ultimo giro di campo per Marco Van Basten che dice addio al calcio. Maledetta caviglia. L'ha costretto a dire smettere di giocare, come lo stesso ex Milan aveva annunciato nella conferenza stampa del giorno prima.