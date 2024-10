Bologna-Milan a forte rischio rinvio per problemi di viabilità: Theo Hernandez e Reijnders possono saltare il Napoli

Getty Images

L', in programmaallotra la squadra di Vincenzoe ildi Paulo, è a: secondo quanto appreso da Calciomercato.com,h permentrea causa delNegli ultimi giorni infatti la città di Bologna, e più in generale tutta la regione dell’ono stateche ha causato danni e provocato anche una vittima:messa a dura prova non solo dai cantieri pregressi, ma anche dai lavori necessari per sistemare le strade in seguito alle piogge, tra cui, ovvero via Andrea Costa, una delle più colpite.

Al momento la possibilità che Bologna-Milan vengaè concreta, ma si rischierebbe di andare ai primi mesi del prossimo anno: nel caso in cui la notizia venga ufficializzata,saranno costretti a saltare il match previsto martedì 29, a San Siro contro il Napoli.Secondo quanto riportato da Milanzone, il Comune di Bologna sta preparando una ordinanza ad hoc che prevederebbePer domani, già diramata l’allerta rossa, la chiusura delle scuole e lo smart-working agevolato.