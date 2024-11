4-0 Real Madrid, ma Militao si rompe il crociato e si infortunano Rodrygo e Vazquez. Tegole per Ancelotti

Getty Images

(grazie alle reti di Vinicius Jr – che è andato immediatamente ad abbracciare il proprio tecnico, in seguito al gol - e alla prima stagionale di Jude Bellingham). Note stonate che si aggiungono a un periodo davvero complesso, dove la dirigenza dei Blancos sta seriamente riflettendo sul futuro a breve termine della panchina, con il presidente Florentino Perez pronto a un clamoroso scossone con l’esonero di

che, dopo le sconfitte contro Barcellona e Milan e prima del doppio vantaggio odierno, ha dovuto fare i conti con tre infortuni., valida per la dodicesima giornata di Liga e vinta 4-0,(che, nel corso della scorsa annata, è stato già assente per lungo tempo a causa della rottura del legamento crociato). Grande preoccupazione specialmente per il difensore che è uscito piangendo sostenuto dall'ausilio della barella, dopo aver rimediato un sospetto infortunio al ginocchio.

, con tutto il pubblico presente che ha accompagnato l’uscita dal campo del centrale verdeoro con un applauso di incoraggiamento: al suo posto è entrato Raul Ausencio. Ma la preoccupazione è diventata gelida realtà in questi minuti, in seguito all'uscita del comunicato ufficiale del Real Madrid: "Dopo gli esami effettuati oggi sul nostro giocatore, dai Servizi Medici del Real Madrid,. Militão sarà operato nei prossimi giorni".

In quel momento, si è trattato del secondo cambio obbligato dopo quello tra Rodrygo e Brahim Diaz.. Nelle prossime ore, i tre giocatori si sottoporranno ad esami strumentali per valutare l’entità degli infortuni e per quantificare i tempi di recupero.(i tifosi di casa hanno intonato a gran voce il coro "Pallone d'Oro" a sostegno del proprio fuoriclasse brasiliano, arrivato secondo alle spalle di Rodri, vincitore dell'ultimo ambito premio).

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui