Clamoroso Real Madrid, Ancelotti a rischio esonero: i motivi e il sostituto scelto da Florentino Perez

REAL MADRID IN CRISI TOTALE

Clamoroso lo scenario svelato da Relevo: secondo quanto viene riportato,– che ha un contratto sino al 30 giugno 2026 -. Le ultime indiscrezioni riportano come il direttivo dei Blancos, con a capo il presidente Florentino Perez, sia scontento degli ultimi risultati riscontrati dalla formazione madrilena.Il motivo principale del possibile allontanamento di Ancelotti dalla panchina del Real Madrid risale agli ultimi deludenti risultati riscontrati dai Blancos:. Il Real Madrid ne LaLiga è a -9 dal Barça, mentre in Champions League ha conquistato solo sei punti in quattro partite ed è attualmente fuori dalla Top 8 che porterebbe alla qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

COSA NON FUNZIONA NEL REAL MADRID

REAL MADRID PEGGIO DELLO SCORSO ANNO

Il problema, tuttavia, come riscontrato da Relevo, non sono solo da legare ai risultati.nella capitale iberica. Inoltre, l’arrivo del fuoriclasse francese non ha alzato il livello delle prestazioni della squadra vincitrice dell’ultima Champions League. Ma non finisce qui:, non dando – momentaneamente – seguito alla sua prima grande annata,Una mancanza di opportunità che sta infastidendo la dirigenza del Real e che rischia di portare a un esonero che, a stagione in corso, sarebbe clamoroso, visto che Ancelotti, da quando è tornato a Madrid, ha vinto due volte la Champions League e in totale, in tre anni, ha raccolto la bellezza di dieci trofei.