Bologna-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Bologna reduce dal rocambolesco k.o. interno contro il Verona di fine 2024, la Roma dal trionfo nel derby contro la Lazio: momenti opposti per le due squadre, con i rossoblù che nell’ultimo weekend hanno riposato in attesa del recupero della gara contro l’Inter saltata causa Supercoppa e fissata per il 15 gennaio, ovvero tre giorni dopo la sfida ai giallorossi. La squadra di Ranieri vuole i tre punti per accorciare sul treno Europa dopo la vittoria nella stracittadina.

* Partita: Bologna-Roma* Data: domenica 12 gennaio 2025* Orario: 18.00* Canale TV: Dazn e Sky* Streaming: Dazn, SkyGo, Now(4-2-3-1):Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All.: Italiano(3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk. All.: Ranieri

Italiano deve fare a meno dello squalificato Pobega, con ogni probabilità si rivedrà Ferguson titolare dal primo minuto al fianco di Freuler, con Odgaard trequartista e il ritorno di Orsolini (5 gol nel 16-0 in amichevole al Corticella, squadra di serie D) e Ndoye sulle fasce dopo gli acciacchi fisici di fine 2024. Scalpita anche Dominguez, dopo la doppietta al Verona. La Roma ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Pellegrini dopo l’affaticamento muscolare rimediato nel derby, dove è stato decisivo con il suo gol: non ci sono problemi, il capitano viaggia verso la conferma con Pisilli inizialmente in panchina. Insieme a lui Ranieri dovrebbe dare fiducia alla formazione che ha battuto la Lazio, con Cristante unico indisponibile.

La sfida fra Bologna e Roma sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. La partita sarà in diretta anche su Sky, sui canali 202 e 251.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Essendo una delle tre partite a giornata in diretta su Sky, la partita sarà visibile anche su SkyGo e in streaming su Now.

Per Dazn Dario Mastroianni e Alessandro Budel, per Sky Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.