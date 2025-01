Ranieri e il retroscena sul derby: "Pellegrini doveva andare in panchina, vi spiego perché ho cambiato idea"

Getty Images

Il 5 gennaio 2025 per Lorenzo Pellegrini può essere iniziata una nuova vita. In giallorosso, almeno per ora. Il capitano della Roma ha segnato il gol che ha sbloccato il derby con la Lazio vinto 2-0 col gol di Saelemaekers che ha chiuso la gara, per il classe '96 è stata la rete che l'ha riconciliato con i tifosi. Almeno temporaneamente.. E pensare che in quel derby non sarebbe dovuto partire neanche titolare, come ha raccontato Claudio Ranieri in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

- “Avevo deciso di tenere Lorenzo in panchina, ma nei suoi occhi ho visto una luce diversa,. Diciamo che un po’ di esperienza me la sono fatta. Non c’è tecnica, né strategia. Viene tutto così naturale tra persone intelligenti. Di solito con i ragazzi me la cavo così: ‘Mi fido di voi e dopo facciamo il punto. Cercate il vostro fuoco dentro, un’occasione del genere non ricapiterà più. Non vergognatevi’. E loro non si vergognano".

- Se non dovessero esserci colpi di scena sul mercato, dopo la sessione di gennaio. L’accordo attuale è in scadenza a giungo 2026, al momento non ci sono incontri previsti con l'entourage del giocatore per parlare di un eventualmente prolungamento, ma probabilmente slitterà tutto a febbraio.