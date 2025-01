Perché Hummels aveva detto no al Bologna: ora lo ritrova da avversario

Prima della Roma, in estate. Facciamo un passo indietro: alla fine della stagione scorsa Mats Hummels si è svincolato dal Borussia Dortmund per fine contratto, dalla finale della Champions League alla lista svincolati. Il Bologna ci prova e mette sul tavolo la sua proposta: l’offerta d’ingaggio e il progetto rossoblù che per Mats prevedeva un ruolo di riferimento nello spogliatoio per i giovani. Il Bologna prende tempo e lui ci pensa. E ancora, e ancora. Prende tempo. Arriva la Roma (che deve sostituire Smalling) e a mercato chiuso - ma ancora aperto per gli svincolati - i primi di settembre, Hummels firma la con la Roma voltando le spalle al Bologna.

- A spiegare i motivi che hanno convinto il difensore tedesco a fare dietrofront con i rossoblù è stato lo stesso Hummels, che nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha rivelato: “Mi avevano fatto tutti un'ottima impressione, sia l'allenatore che lo staff, l'ambiente e la struttura. Eravamo vicinissimi, ma all'ultimo momento non ero convinto al 100% e così ho deciso di declinare la proposta"., il tedesco guarda tutti dalla panchina ma oggi non ha rimpianti: “Aveva le sue idee ed evidentemente io non ero funzionale al suo tipo di calcio, ma con lui non ho avuto nessun tipo di problema. Anzi, penso che sia una brava persona”.

- Con l’arrivo di Ranieri la musica cambia. Claudio se lo prende subito da parte e gli spiega che per lui Mats è titolare nella Roma. Un posto in difesa è suo. “Non capisco perché non giocava” dirà più avanti Ranieri.. Lui al centro della difesa, con Mancini e N'Dicka ai lati. Tutti a disposizione dell’allenatore giallorosso tranne Cristante (in uscita) e il secondo portiere Ryan. L’unico dubbio è a centrocampo, dove dopo il gol nel derby Pellegrini parte favorito per giocare ancora dal primo minuto con Pisilli più indietro.

: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.