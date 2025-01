Ranieri: "Sono sicuro che Pellegrini resterà alla Roma". Il punto sul futuro

Getty Images

Ci pensa direttamente Claudio Ranieri a spegnere le voci di mercato su Lorenzo Pellegrini. O, almeno, ci prova. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport l’allenatore della Roma ha risposto a una domanda sul futuro del capitano giallorosso: “- ha detto Ranieri - ma voglio chiarire una cosa. Non è stato lui a insistere per scendere in campo nel derby, in tanti anni nessun giocatore mi ha mai chiesto di giocare. Con Lorenzo sono bastate poche parole il sabato mattina: io non faccio discorsi lunghi, non perdo tre ore a parlare con la squadra. I giocatori hanno una soglia di attenzione di otto secondi. Spesso basta una battuta fatta bene. Del resto anche il Papa ha detto recentemente che le omelie devono essere più brevi”.

- Svelato il retroscena sulla sua presenza da titolare nel derby, Ranieri ha risposto anche ai rumors di mercato su Pellegrini. Nei giorni scorsi il centrocampista classe ‘96 era stato accostato a Inter e Napoli; si era parlato anche di un possibile scambio con Frattesi., con l’obiettivo di ricostruire il rapporto con il pubblico. E, in questo senso, il gol nel derby può rappresentare un nuovo inizio.

- Se non dovessero esserci colpi di scena sul mercato, dopo la sessione di gennaio per Pellegrini inizierà una nuova partita, che si giocherà fuori dal campo:. L’accordo attuale è in scadenza a giungo 2026, al momento non ci sono incontri previsti con l'entourage del giocatore per parlare di un eventualmente prolungamento, ma probabilmente slitterà tutto a febbraio.