Juventus, tesoretto Kaio Jorge: è ufficiale l'accordo col Cruzeiro

O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus-ITA e ao estafe do atleta.



O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja…

e del suo deus ex machina sul mercato,Sacrifici in alcuni casi - per importanza dei giocatori coinvolti o perché giovani di sicuro avvenire - che dovranno creare quel- la firma del contratto fino al 2027 è slittata alla settimana ventura - e che sia economicamente in linea coi nuovi parametri dettati dalla proprietà. Edche, dopo una stagione positiva vissuta in prestito al Frosinone, lascia l'Italia a fa ritorno nel suo Paese.- Autore di 3 reti nelle 20 apparizioni stagionali in Serie A sotto la guida di Eusebio Di Francesco, l’ex stellina del Santos, con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita che permetterà alla Juventus di avvicinare la richiesta di partenza di 10. Il calciatore firma invece un contratto fino al 2029 con la sua futura squadra. Si conclude così la parentesi poco significativa e fortunata in bianconero di Kaio Jorge, arrivato nell'estate 2021 (piaceva pure al Milan) e caratterizzata da, 2 con una rete all'attivo con la formazione Under 23 ed un grave infortunio al tendine rotuleo del ginocchio nel febbraio 2023.che la dirigenza bianconera si appresta a definire (Di Gregorio) o per le quali confida di imprimere un’accelerazione nelle prossime settimane. Da Calafiori per il reparto difensivo, alla coppia Douglas Luiz-Koopmeiners per la mediana, passando per i vari profili di esterno offensivo sui quali Giuntoli sta lavorando, a maggior ragione se in attacco fosse davvero Federico Chiesa il grande sacrificato dell’estate.