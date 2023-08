Sei mesi a. L’avventura di Ruslaninpotrebbe essere stata una sorta di Erasmus nella bella città francese. Con l’addio die l’arrivo in panchina all’OM di, pare che di posto per l’exnon ce ne sia più.Il cambio modulo, dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1, è un malus per il centrocampista che rischia di trovare sempre meno spazio. A parlare della situazione in conferenza stampa è stato Pablo, il presidente del club. "Ci sono dei giocatori che si adattano velocemente e ci sono giocatori che hanno bisogno di più tempo.I giocatori importanti devono essere altrettanto importanti in campo. Con lo stipendio bisogna sempre trovare un equilibrio. Quando guardo la nostra rosa, credo che siamo al completo. Abbiamo in tutte le posizioni due giocatori. Considero la squadra al completoMalinovskyi ha lasciato l’Italia a gennaioDopo 143 presenze, 30 gol e 28 assist con l’Atalanta però i primi sei mesi al Marsiglia (con cui ha firmato un contratto quadriennale) non sono stati come entrambe le parti speravano. In 23 gare, in tutte le competizioni,Poco per un giocatore dalla tecnica e l’intelligenza calcistica dell’ucraino.- Dal 1° luglio Ruslan è ormai a tutti gli effetti un giocatore dell’OM maLa vulcanica moglie Roksana – spesso balzata alle cronache per le frecciatine a- ha ancora attività commerciali a Bergamo, città cui è rimasta legata, e i due tornano volentieri in vacanza nel Belpaese. Lo scorso mese Malinovskyi è stato avvistato in un parco divertimenti a Capriate, insomma un amore quello con l’Italia che ancora gli arde dentro e che potrebbe rappresentare un indizio per il suo futuro.Dopo gli acquisti di Pierre-Emericke Iliman, il Marsiglia di Marcelino vuole voltare pagina e non è da escludere che nei piani futuri non ci sia più Malinovskyi. Mentre la sua ex squadra sta per chiudere per un altro trequartista mancino, Charles, la Serie A potrebbe riabbracciarlo. Il prezzo del giocatore sarebbe infatti contenuto, così come il suo stipendio.un esborso affrontabile per i nostri top club. Una mezzala capace di fornire gol e assist a grappoli, dare geometrie e che conosce la nostra realtà farebbe le fortune di molte squadre. Se le milanesi sono a posto a centrocampo, le romane invece potrebbero aver bisogno di un giocatore del genere. E anche il Napoli sta cercando un profilo simile, nella scia di. Gli estimatori in Italia non gli mancano: la prima a provarci è il. Dopo le difficoltà per riportarein granata, la dirigenza sta provando a regalarlo a Ivan Juric, in un matrimonio perfetto anche tatticamente ed economicamente visto che l'affare può chiudersi in. Insomma presto il mancino di Malinovskyi potrebbe tornare a dipingere lì dove è stato più preciso.