sur Massalia

L’attaquant gabonaisrejoint l’Olympique de Marseille#OdysséeMassalia pic.twitter.com/1dzKgCxw2n — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

Pierre-Emerickè un nuovo giocatore dell'Lo ha annunciato il presidente del club Pablo, intervenuto in conferenza stampa. Il gabonese si trasferisce in Francia, dopo una stagione negativa nelle file delin cui ha segnato appena 3 gol in 21 partite. L'OM, tramite i propri canali social, ha annunciato così l'arrivo dell'attaccante, che si è legato al club fino al 2026.