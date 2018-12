. Questo dicembre 2018 ci ha messi di fronte a due intimi momenti rock particolarmente riusciti, che stanno collezionando record su record: oltre 15 milioni di euro finora gli incassi solo in Italia del film sui Queen (il biopic musicale più visto nella storia del cinema), tutto esaurito per più di un anno per 5 sere alla settimana lo spettacolo teatrale del Boss.Il terreno di gioco è differente: il primo si gioca nelle sale cinematografiche (il film è nei cinema italiani dal 29 novembre), mentre il secondo si divide tra piccolo schermo e teatro (lo show è su Netflix dal 15 dicembre dopo aver girato gli Stati Uniti per più di due mesi). Ma in entrambi i casi la loro visione mostra un lato intenso, intimo e profondo dei protagonisti., sostenitori o detrattori, e addetti ai lavori non sempre del tutto veri e sinceri.(anche le scene dei live sono fedelmente riprodotte in maniera sorprendentemente fedele all’originale), un quasitra il 1970 e il 1985. Si passa dall’amore con la sua prima compagna Mary Austin al coming out, dal difficile rapporto con i giornalisti, a caccia di gossip più che di critica musicale, fino alla sua sieropositività, passando per un tanto complicato quanto commuovente rapporto con i genitori. Tutto è raccontato in modo molto delicato e si accompagna a. Brani storici come The Rising, Born To Run, The Ghost of Tom Joad, Born in The Usa (quasi irriconoscibile in salsa blues) e la solita superba Thunder Road (probabilmente uno dei dieci pezzi più belli di sempre nella storia del rock) si alternano ai racconti di Springsteen, toccanti e divertenti al tempo stesso. Il rocker americano ci accompagna nella sua(della quale è cantore senza mai aver realmente lavorato in vita sua), del New Jersey e di Asbury Park dove tutto è cominciato, di, della morte del suo migliore amico e fedele compagno di palco Clarence Clemons, della depressione del padre e del potere salvifico della moglie Patti Scialfa.verso la cui fragilità, fama e il denaro possono fare poco. Sono da vedere, magari proprio in queste feste di Natale tra una partita di serie A e un vin brulé in bar di paese come la Locanda al 5 di Lainate in provincia di Milano, dove stasera suonano gli Skassapuka in versione natalizia., anche lui come sempre capace di raccontare l’uomo straordinario prima ancora che lo splendido e meraviglioso calciatore.