Il terzino rossonero Ignazio Abate parla a Milan TV in vista dell'impegno con la Juventus: "E' un gruppo che a livello morale si è sempre messo a disposizione e ha sempre lavorato con grande professionalità e intensità, chiunque giocherà sono convinto che farà bene. Dispiace per gli infortuni, ma la rosa è ampia per sostituire gli infortunati, quindi andiamo a Torino con fiducia".



GATTUSO - "Il mister ci vive quotidianamente e sa che remiamo tutti dalla stessa parte. Lo vedo, come sempre, motivato ed agguerrito: vuole centrare l'obiettivo come tutti noi, quindi stiamo sul pezzo. Tutti vogliamo riportare questa squadra in Champions e con tutto il cuore cercheremo di riportarla".



MALDINI E LEONARDO - "Inutile parlare di Leo e Paolo, al di là delle qualità professionali è l'aspetto umano: sono di primissimo livello. Riporteranno sicuramente il Milan in alto. Ci stanno vicino, capiscono anche loro il momento, ma sono i primi ad averci fiducia e a trasmettercela".