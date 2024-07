Accordo tra Calafiori e l'Arsenal: cifre, durata e cosa manca per chiudere

D. Longo e F. Targetti

26 minuti fa

3

Calafiori o Calaflowers? Sempre Calafiori, ma con accento inglese. Sì, perché ormai è molto vicino il trasferimento del centrale rivelazione dello scorso campionato in Premier League, con l'Arsenal in netto vantaggio sul Chelsea.



ACCORDO - Al calciatore, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, uno stipendio raddoppiato rispetto a quello garantitogli dal Bologna (che non raggiungeva il milione di euro l'anno), per cinque anni di contratto da qui al 2029; i Gunners ora sono in contatto col Bologna per concordare il prezzo del cartellino.



PREZZO GIUSTO? - La società del presidente Saputo dovrebbe strappare un assegno da 50 milioni di euro circa, più i bonus che saranno inseriti nell'affare. Una cessione che diventerebbe la più remunerativa della storia emiliana, doppiando quella di Simone Verdi al Napoli per 24 milioni nel 2018/19.