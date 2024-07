Getty Images for FIGC

Juventus, ecco perché Giuntoli ha abbandonato la pista Calafiori

Daniele Longo

2 ore fa

2

Riccardo Calafiori aveva espresso la sua preferenza per la Juventus. Il motivo era semplice: la presenza di Thiago Motta. Il Bologna aveva già espresso la volontà di cedere il sui gioiello solo all’estero per una cifra monstre. E questa è arrivata dall’Arsenal che sta per chiudere l’operazione a 50 milioni di euro ( il 40% andrà al Basilea). Una cifra che Cristiano Giuntoli comunque non aveva intenzione di mettere sul piatto perché aveva messo il tetto a 30 milioni per questa operazione potenziale.