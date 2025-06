AD Al-Hilal: "Inzaghi? Scelta presa da tempo, ci ha chiesto di aspettare la finale di Champions". Poi la frecciata a Theo Hernandez e Osimhen

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

– la nuova squadra dell'ex allenatore dell'Intere l'attesa cresce per la sfida contro il Real Madrid di Xabi Alonso. Dalle grandi aspettative per un appuntamento che darà ulteriore visibilità al calcio saudita e alle sue rappresentanti si passa presto a parlare di calciomercato, nell'intervista cheha concesso a BBC Sport. E tra i temi più interessanti c'è proprio quello relativo alla scelta di puntare su Inzaghi che, stando alle parole del dirigente dell'Al Hilal sarebbe stato contattato ben prima della finale di Champions League dello scorso 31 maggio.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneIn questa stagione siamo arrivati secondi, il che è al di sotto delle aspettative. E molto semplicemente, quello che ci aspettiamo dal nuovo allenatore è che ci aiuti a vincere di nuovo e a riconquistare il campionato”, ha dichiarato Esteve Calzada. Parole in contraddizione rispetto alla versione fornita, sponda Inter, dal presidente Beppe Marotta: “Devo dire che lo stesso Inzaghi ha detto che questa decisione l’ha presa il lunedì successivo alla finale di Champions. Leggendo i giornali ho letto di confusione e scetticismo, come se fossimo confusi. Questa dichiarazione ci ha trovato parzialmente impreparati e ci siamo mossi”.Diatribe a parte sulla nomina di Inzaghi come allenatore dell'Al Hilal,e non andate a buon fine nella finestra supplementare creata nei primi giorni di giusto, proprio con un occhio rivolto al Mondiale per club. “. Puntiamo ai giocatori più importanti. Siamo molto ambiziosi, ma abbiamo bisogno di vedere la voglia del giocatore stesso e la transazione deve funzionare in entrambi i sensi.Il mio ruolo di amministratore delegato è quello di garantire che il club sia gestito in modo efficiente, in modo da poter disporre del budget più ampio possibile per ingaggiare grandi giocatori, ma non a qualsiasi costo. Ecco perché a volte ci ritiriamo dalle trattative, perché vogliamo giocatori che siano davvero desiderosi di venire e non solo interessati ai soldi”.Tra le piste più suggestive, seguite proprio per presentarsi al Mondiale per club con un ulteriore motivo di attrazione, c'era anche quella legata a, che ha però scelto di rinnovare il suo contratto coi rivali dell'Al Nassr: “Non si voleva prendere una decisione pensando solo a questo torneo. Una decisione che poi si sarebbe dovuta portare avanti per i prossimi due o tre anni.”.