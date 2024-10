Redazione Calciomercato

Calciomercato.com

Calciomercato.com, la più vasta fonte di informazioni 24 ore al giorno sulla Serie A e sul calcio internazionale, con una media di 200 notizie quotidiane, non è soltanto il sito web di calcio n. 1 in Italia, uno fra i più riconosciuti "brand" nel panorama internet nazionale e apprezzato anche all'estero, ma anche e soprattutto, dal 1996, una fonte insostituibile per chi il calcio lo vive da professionista: redazioni di radio, tv, siti web, giornali e riviste, dirigenti, procuratori e allenatori, che considerano Calciomercato.com uno dei principali strumenti di lavoro quotidiano, perchè è il calcio raccontato da chi nel calcio c'è dentro per davvero!