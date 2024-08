Ad Genoa: "Gudmundsson veniva ogni giorno a protestare, non è bastato neanche l'aumento"

Redazione CM

13 minuti fa



In un'intervista concessa al Secolo XIX, l'amministratore delegato del Genoa Andrès Blazquez è tornato su Albert Gudmundsson, ormai ex giocatore rossoblù:



"Abbiamo provato a farlo rimanere, offrendogli circa un milione netto in più all’anno per restare, ma lui veniva ogni giorno in sede a protestare. Il mister non voleva un giocatore che voleva andarsene”.



Gudmundsson è diventato ufficialmente ieri un giocatore della Fiorentina, che lo ha pagato 8 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni più 3,5 di bonus, una cifra complessiva intorno ai 30 milioni di euro: l'acquisto più caro, se l'opzione verrà esercitata, della storia viola, superando Nico Gonzalez fermo a 27 totali.