Adani: "Inter, eccesso di autostima. Errori arbitrali? Cosa siamo qui a fare noi"

ANSA

striglia l': "". E non solo, si scaglia contro glidopo i tantidel weekend: "".L'ex difensore, oggi opinionista, parla a tutto campo sui temi più caldi della settima giornata di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi battono il Torino ma incassano due gol evidenziando qualche difficoltà, ma a prendersi la scena sono le tante polemiche per le scelte arbitrali, tra rigori concessi e negati come accaduto in, il mancato penalty per l'intervento disuche ha mandato su tutte le furie i giallorossi.

ROMA, FURIA GHISOLFI: "NIENTE RIGORE SU BALDANZI? INACCETTABILE"

- Adani parla alla Domenica Sportiva e commenta le sbavature dell': "Questione di applicazione., soprattutto quando tu fai un campionato come l'ultimo che è vicino alla perfezione. Non è facile restare a mille, ma l'Inter deve farlo perché davanti la situazione è agguerrita".- In un altro momento della trasmissione, Adani critica duramente le decisioni arbitrali, riferendosi in particolare all'episodio di Monza-Roma: "Molte volte vediamo su un rigore lieve intervenire il VAR.Dimmi tu come si può essere utili a livello di opinione su una partita come quella di Monza in cui un episodio così vanifica tutto.non è che sono qui come noi belli pettinati a parlare di calcio".