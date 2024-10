Roma, furia Ghisolfi per il mancato rigore su Baldanzi: "E' inaccettabile, vogliamo rispetto"

Lalasciacon un solo punto, rammarico e tantaFinisce 1-1 la sfida valida per la settima giornata di Serie A, Artem Dovbyk illude i giallorossi di Ivan Juric prima del definitivo pareggio di Dany Mota Carvalho per i brianzoli di Alessandro Nesta.- Non è solo il risultato però ad andare indigesto ai capitolini, ci sono anche le decisioni dell'arbitro. In particolare, l'episodio che accade nel finale e che poteva dare alla Roma l'occasione di vincere la gara.

Minuto 88',cade nell'area del Monza dopo un contatto con, uno step on foot evidenziato dalle immagini televisive (foto DAZN) che tuttavia,confermando di fatto la decisione del direttore di gara. Ne scaturisce un breve parapiglia, immediatamente sedato da La Penna.- La decisione di non fischiare il rigore su Baldanzi ha mandato su tutte le furie la Roma e in particolare il suo direttore sportivo, che a fine partita è intervenuto a Sky Sport per commentare duramente l'accaduto: "Non parlo bene l'italiano e non sono solito venire a parlare dell'arbitraggio,. C'è molta frustrazione nello spogliatoio. Non abbiamo avuto ancora spiegazioni, appena avremo la possibilità chiederemo il perché di questa decisione per noi incomprensibile".

- A Dazn, poi, Ghisolfi ha rincarato la dose: "Non sono solito venire a lamentarmi dell’arbitraggio, ma quello che è successo oggi è inaccettabile. Abbiamo visto tutti l’episodio su Baldanzi facciamo fatica a comprendere come l’arbitro non l’abbia visto, ma ancora di più a capire come mai non sia intervenuto il VAR. Esigiamo rispetto per noi, i giocatori e i tifosi. Cosa ci siamo detti con Baldanzi? Baldanzi è molto arrabbiato e furibondo. Lui è convinto del fallo subito. Non abbiamo ancora parlato con gli arbitri, ma esigiamo rispetto".

- Il tecnico della Roma, a DAZN,non si è soffermato particolarmente sull'episodio, non nascondendo comunque fastidio: "Sono molto soddisfatto della prestazione, deluso del risultato e del rigore non dato anche per la gente che è venuta e ci sostiene".- Più deciso il commento a Sky Sport di, protagonista della situazione: "L'episodio è chiaro: prima salta, poi mi pesta. Per me è rigore tutta la vita, ma non è il mio lavoro. Dovevamo vincere anche senza questo episodio".

