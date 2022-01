Lele Adani parla della Juventus alla Bobo Tv: ​A proposito di chi dice che la rosa della Juve non è da Scudetto: la Juve ieri ha inserito dalla panchina Morata, Kulusevski, Chiellini e Arthur. La Juventus per la squadra che ha ieri ha avuto almeno un segnale: che ha i giocatori per andare in area avversaria. Vuol dire che se la Juventus gioca vicino l’area di rigore, che sia De Sciglio, che sia Locatelli, può far gol. Se la Juve attacca può farli quattro gol, a tutti“.