Addio 2024, l'anno delle big: Inter vincente, Milan dilettantesco, Roma confusione, Atalanta migliore

MILAN: DILETTANTESCO

Di primo impatto può apparirvi anche duro, ma se ci pensate come altro potremmo definire le scelte prese in casa Milan dalla primavera in poi, quando si è chiaramente capito che con Stefano Pioli si era chiuso un capitolo e se ne sarebbe dovuto aprire un altro? Ecco, dalla cabina di comando in giù il Milan non solo non si è mosso 'da Milan', come imporrebbero tradizione e palmares di cotanto club, ma si è imbarco in una serie di scelte che se analizzate freddamente non si possono definire, appunto, se non come 'dilettantesche'. Dall'Ibrahimovic per cui si è faticato a lungo capire il ruolo, almeno fino all'intervista "sono il boss, comando io"; passando per lo stesso management - composto anche dallo svedese - che per mesi ha fatto capire di non volere un allenatore-manager, uno come Antonio Conte per intenderci. Poi però arriva la seconda/terza scelta Fonseca e al portoghese fanno fare esattamente l'allenatore-manager, lasciandolo solo dall'inizio alla fine. È finita con il botto di capodanno, ovvero il tecnico del Milan che si auto-esonera, nel senso che si caccia da solo dal finestrino della sua vettura prima del comunicato della società. Il tutto con una squadra tendenzialmente costruita male per fronteggiare anche la Champions League, ma che in fondo ripartiva dal secondo posto del tanto contestato Pioli. Mettiamola così, con un eufemismo: si sono viste dirigenze migliori.