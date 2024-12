Milan, cambia il mercato con Conceicao: chi parte, da chi si riparte e cosa serve

AFP via Getty Images

. La seconda all’estero dopo la fugace esperienza al Nantes nella stagione 2016/2017. Dopo aver vinto tanto al Porto ora la sfida è quella di riportare il Diavolo a primeggiare in Italia.Oltre alla lingua portoghese Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao condividono anche lo stesso modulo tattico: il 4-2-3-1 che il nuovo tecnico del Milan ha iniziato a utilizzare con grande costanza specialmente nell’ultimo biennio. E per questo motivo le priorità sul mercato di gennaio non dovrebbero cambiare: priorità al centrocampista che possa fungere da alternativa ala sensazione è un terzino che sappia giocare su entrambe le fasce arriverà a prescindere.

e vuole ripartire da lui come leader difensivo. Magari in coppia con Fikayo Tomori che era finito ai margini nella gestione di Paulo Fonseca. Samuel Chukwueze, infortunio a parte, dovrebbe avere una chance importante con l’ex tecnico del Porto. Discorso diametralmente opposto rispetto a Ruben Loftus-Cheek e Noah Okafor: entrambi sono cedibili già nella sessione invernale di calciomercato.