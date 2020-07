Giuseppeè morto. Il 33enne ex Juve, amico e compagno di, si era risvegliato dal coma, indotto, lo scorso 22 giugno in seguito ad. Poi, improvvisamente, le sue condizioni si sono aggravate la scorsa notte e Giuseppe, Peppino per gli amici, si è addormentato per l'ultima volta."Ciao Peppino, ci mancherai" è il tweet del capitano della, Giorgio, che saluta un ex compagno che se ne va. Cresciuto nei bianconeri, ha vestito in carriera la maglia di Juve Stabia, Livorno, Arezzo, Pergocrema e Nocerina. Proprio la Juve Stabia aveva dato notizia del suo risveglio: "Castellammare esulta come se lui avesse segnato un gol con la maglia della Juve Stabia. Avanti così, forza leone!". Poi l'improvviso crollo. Che ha portato alla morte del 33enne.