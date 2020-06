Un'emorragia celebrale ha causato il ricovero d'urgenza a Giuseppe Rizza, 33 anni, ex difensore della Primavera della Juve ricoverato in coma dal 5 giugno scorso. In bianconero, nel 2006, era stato compagno - tra gli altri - di Domenico Criscito, Sebastian Giovinco e Claudio Marchisio, vincendo la Supercoppa di categoria. In seguito, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Livorno, Arezzo, Pergocrema e Nocerina. Attualmente era tesserato per la Rinascita Netina, club siciliano di Prima Categoria.



Sui social, numerosi i messaggi di incitamento. Giovinco ha scritto: "Ciao Peppe, sono Seba. Ma che fai? Dai, sveglia, che appena riusciamo ci vediamo. Ti mando un forte abbraccio", mentre Criscito ha ricordato: "In campo aveva tanta grinta e sono sicuro che lotterà contro tutto e tutti per ritornare con noi. Che brutta notizia, incrociamo le dita e aspettiamo Peppe".



Un messaggio speciale arriva anche da Francesco Totti, che lo incita così: "Ti faccio un grande in bocca al lupo e mi raccomando tieni duro e non mollare. Daje Giuseppino". Infine, il messaggio di Claudio Marchisio: "Ciao Peppe, spero che questo messaggio possa darti la forza di tornare tra noi, come eri in campo, dove non mollavi mai, correvi tantissimo e davi tutto per la tua squadra. Non mollare perché devo venirti a trovare, ok? Un abbraccione".