Diego Armando Maradona non c'è più. El Pibe De Oro è scomparso all'età di 60 anni, in una data maledetta per i ribelli. Il 25 novembre è un giorno già noto e 'odiato' dagli amanti del pallone, perché nel 2005 aveva già portato via al mondo George Best, spentosi a 59 anni dopo una vita fatta di giocate mozzafiato ed eccessi fuori dal campo. Calcio ma non solo, perché il 25 novembre del 2016 a spegnersi fu il rivoluzionario e poi statista cubano Fidel Castro, all'età di 90 anni, amico proprio di Maradona. Best, Castro e Maradona: il 25 novembre, una data maledetta per i ribelli.