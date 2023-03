Adesso è ufficiale.La decisione è arrivata al termine dell’assemblea generale annuale dell’International board (Ifab, l’organo che legifera sul calcio) che ha dato il via libera.- L’esperimento è stato già fatto in Marocco durante il Mondiale per club. Il pubblico, allo stadio e alla tv, potrà così sentire in diretta quello che gli arbitri dicono durante i controlli Var., in una novità che a livello di regolamento sarà adottata già in occasione dei Mondiali Under 20 in Indonesia e nei Mondiali femminili che si giocheranno ad agosto in Nuova Zelanda e Australia. Poi, spiega l’Ifa in una nota, “verrà presa una decisione se il processo continuerà negli altri tornei Fifa per migliorare ulteriormente la comunicazione con i tifosi negli stadi”.La Fifa, inoltre, nella stessa riunione ha dato aggiornamenti sull’applicazione del fuorigioco semi-automatico e sull’integrazione del Var “leggero”, ed è stato deciso di rivedere il protocollo, le procedure e gli aspetti pratici del Var con le principali parti interessate. “Per quelle competizioni che non disponevano delle risorse per implementare Var e Var ‘leggero’,È stato accolto anche un calcolo più accurato del recupero, come avvenuto al Mondiale. Per chiudere, “è stato concordato di istituire un gruppo di lavoro per concentrarsi su ulteriori modi per migliorare la disciplina e ridurre l’aggressività nei confronti di ufficiali di gara, da parte di giocatori e dirigenti di squadre giovanili e amatoriali.