Intervistato da A Bola, l'agente di Hector Herrera, Gabriel Moraes, ha fatto il punto sul futuro del centrocampista messicano, in scadenza con il Porto a fine stagione: "Non chiudiamo la porta alla continuità nel Porto, ci sono stati colloqui con il presidente Pinto da Costa e tutto può succedere. Nulla di ciò che è stato scritto e di ciò che è stato detto negli ultimi giorni è vero. Hector non si è impegnato con nessun club. Né con l'Inter né con Roma o Milan, come si è detto. Una delle menzogne che sono state scritte è che sono volato in Italia per definire i dettagli del contratto. Beh, non ho lasciato Porto perché mia figlia è malata. Presto diventa comunitario? Anche questa è una bugia. Lo scorso settembre la legge è cambiata e Hector solo a luglio soddisferà tutti i requisiti necessari per richiedere il passaporto portoghese e ottenere lo status di giocatore comunitario. Ma, come tutti sanno o dovrebbero sapere, questo è un processo che può richiedere alcuni mesi. Hector non lascerà il Porto questo mese, vuole vincere altri titoli nel club e questo è tutto quello a cui pensa".